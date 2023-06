Vụ cháy do ghen tuông ở Đồng Nai: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết sau thời gian điều trị tích cực bệnh nhi V.K.M (13 tuổi) đã tử vong vì tình trạng bỏng hô hấp và toàn thân quá nặng. Bệnh nhi là nạn nhân của vụ cháy do ghen tuông xảy ra tại Đồng Nai khiến 7 người cấp cứu vào ngày 3-6.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị bỏng do liên quan vụ cháy. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 2 bệnh nhi bỏng nặng là em V.M.K (nam) và V.N.A (nữ) cùng 13 tuổi. Cụ thể, em K. bị sốc bỏng, bỏng độ 3-4, diện tích bỏng 90%, sau đó được thở máy, điều trị tích cực, chống sốc, dùng kháng sinh, noi soi rửa phế quản. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực hết sức để cứu chữa nhưng em đã không qua khỏi vì tình trạng bỏng hô hấp nặng, kèm bỏng toàn thân.

Đối với bệnh nhi V.N.A được chẩn đoán sốc bỏng, bỏng độ 3-4, diện tích 80%, thở máy, chống sốc, dùng kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Tình trạng của em cũng rất nặng. Hiện các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của trẻ.

Cũng liên quan vụ cháy, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cũng tiếp nhận 2 nạn nhân trong tình trạng bỏng độ 2-3 do lửa, 60% diện tích cơ thể, chủ yếu vùng đầu mặt cổ. Bác sĩ ghi nhận có rất nhiều bụi than ở đường hô hấp. Bệnh nhi được đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng, điều trị tích cực, tiên lượng nặng. Tuy nhiên, một bệnh nhi 15 tuổi do quá nặng nên gia đình đã xin về hôm qua (ngày 12-6). Còn bệnh nhi 13 tuổi vẫn đang tiếp tục điều trị nhưng cũng rất nặng.

Như vậy, đã có 3/7 nạn nhân không qua khỏi gồm: N.T.H (46 tuổi, nghi phạm phóng hỏa, tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy), một bệnh nhân nam 15 tuổi (tử vong tại Chợ Rẫy), em V.M.K (13 tuổi, tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1).

Một bệnh nhi 15 tuổi được đưa về nhà. Hai trẻ nhỏ còn lại đều rất nặng. Người phụ nữ 33 tuổi bị bỏng 10% kèm bỏng hô hấp được theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, như Người Lao Động đã đưa tin, ngày 3-6, người dân tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng. Lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường dập lửa và phối hợp với người dân cứu người bị nạn. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do gần với hiện trường. Bước đầu, công an nhận định do ghen tuông nên Nguyễn Trí Hiếu đã đốt phòng nơi có người yêu đang ở. Sau đó, Hiếu phóng hỏa phòng của mình.

