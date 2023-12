Vụ chánh án Ninh Phước tự tử: Cơ quan điều tra VKSND tối cao đình chỉ điều tra nữ thư ký

Ngày 12-12, bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, xác nhận bà đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Theo quyết định đình chỉ điều tra bị can, lý do đình chỉ là bà Quảng Thị Thái Bình chỉ là thư ký giúp việc cho thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án dân sự; do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; bị can là người dân tộc thiểu số, có nhân thân tốt.

CQĐT VKSNDTC đã hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đang áp dụng đối với bà Bình là lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, CQĐT VKSNDTC cũng trả lại cho bà Bình những tài sản đã bị tạm giữ.

Trước đó, CQĐT VKSNDTC đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Bình để chờ kết luận giám định tại Bộ Thông tin & Truyền thông.

Nữ thư ký TAND huyện Ninh Phước được đình chỉ điều tra bị can. Ảnh: PN

Trước đó, tháng 12-2021, bà Bình bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định khởi tố bị can tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

CQĐT VKSND Tối cao cũng hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Bình.

Trao đổi với PLO, bà Bình cho biết bà vẫn đang công tác tại TAND huyện Ninh Phước.

Đây là vụ án liên quan đến việc ông Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước tự tử.

Ngày 14-12-2021, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND huyện Ninh Phước về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án

Chiều cùng ngày, ông Hán Văn Nhuận (là thẩm phán được phân công giải quyết vụ án trên) được phát hiện chết trên rẫy nghi do uống thuốc bảo vệ thực vật tự tử.

Gia đình ông Hán Văn Nhuận cho biết ông Nhuận tự tử do không chịu được áp lực, lo sợ việc mình sẽ bị khởi tố. Trước đó, ông từng được điều tra viên mời làm việc nhiều lần.

Quan điểm của TAND tỉnh Ninh Thuận và TANDTC (tại bản án giám đốc thẩm ngày 29/3/2022) là những sai sót của thẩm phán Hán Văn Nhuận và thư ký Quảng Thị Thái Bình không dẫn đến sai lệch bản chất và kết quả vụ án.

Tóm lược quá trình giải quyết vụ án dân sự Theo hồ sơ vụ án, tại quyết định số 14/2017/QĐST-DS ngày 27-6-2017 TAND huyện Ninh Phước công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau: nguyên đơn bà Viên Thị Thanh Loan yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ông Nguyễn Quốc Hoàng phải trả số nợ gốc là 2,9 tỉ đồng cho bà Loan và bà Loan không yêu cầu tính lãi. Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, ông Nguyễn Quốc Hoàng đồng ý trả nợ gốc là 2,9 tỉ đồng cho bà Viên Thị Thanh Loan. Ngày 16-3-2021, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM có quyết định tái thẩm, chấp nhận kháng nghị tái thẩm của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 14/2017/ của TAND huyện Ninh Phước. Ngày 29-3-2022, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm hủy quyết định tái thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM, giữ nguyên quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 14/2017/QĐST-DS ngày 27-6-2017 của TAND huyện Ninh Phước. Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao được xem là động thái minh oan cho thẩm phán, Chánh án Chánh án TAND huyện Ninh Phước Hán Văn Nhuận. TAND Tối cao nhận định, việc thẩm phán Nhuận giao cho thư ký Bình tiến hành viên họp công khai chứng cứ, hòa giải, lấy lời khai giữa các đương sự là chưa đúng quy định của BLTTDS, nhưng vi phạm này không làm sai lệch hồ sơ vụ án, không làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ án. Vì vậy, VKSND Cấp cao tại TP.HCM kháng nghị tái thẩm đối với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là không có căn cứ. Đồng thời, TAND Tối cao cho rằng không có việc thư ký Bình lập khống biên bản hòa giải, biên bản hòa giải thành ngày 19-6-2017 mà việc lập biên bản hòa giải ngày 19-6-2017 bắt nguồn từ việc thư ký Quảng Thị Thái Bình lập từ ngày 16-6-2017, nội dung như lời trình bày của bà Loan, bà Oanh tại bản tự khai của bà Loan đề ngày 12-6-2017, bản tự khai của bà Oanh đề ngày 16/6/2017. Thời điểm đó bà Loan, bà Oanh cùng có mặt và đã ký biên bản hòa giải, biên bản hòa giải thành nhưng Thư ký Quảng Thị Thái Bình chưa đề ngày. Đến ngày 19-6-2017, thư ký Quảng Thị Thái Bình lấy lời khai của ông Hoàng và lập biên bản hòa giải, Biên bản hòa giải thành trên cơ sở đã có ý kiến của bà Loan, bà Oanh và thư ký Quảng Thị Thái Bình đề ngày 19-6-2017 tại biên bản hòa giải, biên bản hòa giải thành. Ông Hoàng đã được đọc nội dung bà Loan, bà Oanh đã thỏa thuận trước đó và có ý kiến, thư ký tiếp tục ghi ý kiến của ông Hoàng vào biên bản, sau đó ông Hoàng đã ký biên bản hòa giải, Biên bản hòa giải thành và không có ý kiến phản đối nội dung các đương sự đã trình bày.

