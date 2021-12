Cái chết đáng tiếc của 1 thẩm phán

Nên đề nghị minh oan cho thẩm phán Hán Văn Nhuận Theo chúng tôi, xung quanh cái chết (nghi do tự tử) của thẩm phán Hán Văn Nhuận (Chánh án TAND huyện Ninh Phước), TAND tỉnh Ninh Thuận nên có báo cáo gửi chánh án TAND Tối cao. Theo đó, TAND tỉnh Ninh Thuận nên kiến nghị chánh án TAND Tối cao xem xét, kiến nghị về Quyết định khởi tố bị can số 04 ngày 6-12-2021 của CQĐT VKSND Tối cao đối với bà Quảng Thị Thái Bình, qua đó nhằm minh oan cho thẩm phán Hán Văn Nhuận. Cần thấy rằng việc thẩm phán Nhuận và thư ký Bình giải quyết vụ án dân sự liên quan mặc dù có vi phạm về thủ tục tố tụng nhưng không làm thay đổi nội dung vụ án, do khoản nợ mà nguyên đơn khởi kiện, bị đơn cũng thừa nhận và đồng ý trả. Việc bà Bình thêm vào biên bản ghi lời khai là từ yêu cầu của nguyên đơn đòi 3 tỉ đồng, sau đó bị đơn là bà Oanh đã trả được 100 triệu đồng nên chỉ yêu cầu đòi 2,9 tỉ đồng, đúng ý chí của đôi bên, không gây bất lợi cho ai, kể cả cho đồng bị đơn là ông Hoàng (chồng bà Oanh). Vì vậy, việc CQĐT VKSND Tối cao khởi tố bà Bình về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo điểm b khoản 2 Điều 375 BLHS là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý vững vàng. Bởi hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án theo tội danh này là cố ý nhằm làm thay đổi nội dung vụ án, còn trong vụ án này bà Bình có ghi thêm nhưng việc ghi thêm này theo hướng có lợi cho bị đơn và đã được nguyên đơn thừa nhận, tức việc này không làm thay đổi nội dung vụ án. Đó là chưa nói, trước đó, việc TAND Cấp cao tại TP.HCM xử tái thẩm (theo quyết định kháng nghị của VKSND cùng cấp) hủy quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự là điều rất đáng bàn, bởi như đã nói, tình tiết "viết thêm vào biên bản" của thư ký tòa án không làm thay đổi nội dung vụ án. Trong khi trước đó nữa, chính VKSND Cấp cao tại TP.HCM và TAND Tối cao từng có văn bản thể hiện không có cơ sở để kháng nghị.