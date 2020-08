Vụ bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Tâm sự xúc động của người bố khi gặp lại con

Người thân của bé trai hơn 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh nghẹn ngào khi nhìn thấy con.

Bé trai bị bắt cóc được trở về với gia đình

Liên quan đến sự việc bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Hưng (bố bé trai) cho biết, khi anh lên gặp con là lúc cháu Bảo đang nằm ngủ ở phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tuyên Quang, anh đánh thức mãi cháu không dậy. Thấy con được chăm sóc rất chu đáo, quần áo gọn gàng, sạch sẽ, anh Hưng rất vui.

“Gặp lại được con tôi rất vui sướng, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt lại chảy ra. Cảm xúc lúc bấy giờ của tôi gần giống như mình được sống lại lần thứ 2”, anh Hưng xúc động nói.

Theo anh Hưng, đến 7h tối 22/8, anh không nghĩ sẽ gặp được con trai. Anh lo lắng khoảng thời gian dài hơn nữa mới được gặp con, lúc này, con trai anh bị đưa đi xa hơn thì rất khó tìm. Tuy nhiên, trên đường đi, linh tính của một người cha cho anh thấy có một niềm tin sẽ gặp lại được con trai và điều đó đã trở thành sự thật.

Nhớ lại đêm 21/8, anh Hưng bảo: “Bằng giờ này đêm qua tôi suy sụp, chỉ ngồi một chỗ, nước mắt rơi và rất lo lắng cho con”.

Anh Hưng kể, đêm 21/8, có khoảng gần 1.000 người thiện nguyện tổ chức truy tìm các ngõ ngách, ao, hồ sông suối gần nơi con trai anh mất tích. Anh rất cảm kích tấm lòng người dân Bắc Ninh cũng như tấm lòng người dân trên cả nước đã gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, giúp gia đình cung cấp thông tin đến lực lương công an phá án nhanh nhất có thể.

Mẹ bé trai bị bắt cóc

Về phần chị Cao Thị Ngọc Yến (mẹ bé trai) tâm sự, đêm 21/8, chị đã thức trắng đêm vì lo lắng cho con trai. Chị Yến không thể nào cầm được nước mắt khi nghĩ đến con và nghĩ con sẽ xảy ra những điều không hay.

Tuy nhiên, hiện giờ chị rất vui mừng vì con trai được lực lượng công an Bắc Ninh bàn giao cho gia đình trong tình trạng khoẻ mạnh.

“Không còn từ nào để diễn tả niềm vui bây giờ. Tôi xin gửi tời lời cám ơn sâu sắc đến các chiến sĩ công an và chính quyền địa phương, cộng đồng mạng, anh chị em, bạn bè và những người đã giúp đỡ gia đình tôi tìm con”, chị Yến nói.

Theo chị Yến, suốt 1 đêm con chị mất tích, nhiều người chị không hề quen biết nhưng họ vẫn ở lại cả đêm để tìm cháu bé giúp gia đình khiến chị rất biết ơn.

Chị Yến bảo, chị không nghĩ sẽ tìm ra được manh mối của con trai chị nhanh như vậy. “Ngay trong buổi sáng hôm nay tôi vẫn còn cảm giác tìm con như mò kim đáy bể, chưa có một chút manh mối gì, các chiến sĩ công an thực sự rất giỏi”, chị Yến bày tỏ.

Ngoài ra, chị Yến cũng cho biết, chị không quen biết người phụ nữ đã bắt cóc con trai chị. Sau sự việc này chị sẽ dành nhiều thời gian, tình cảm để bù đắp cho con trai. Chị Yến muốn gửi lời đến những người làm bố, mẹ khi đưa con đi đâu hãy để mắt dõi theo con đừng để con vui đùa 1 mình.

Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao cháu bé bị bắt cóc cho gia đình.

Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của gia đình anh Hưng, đơn vị đã tập trung lực lượng, huy động tối đa cán bộ chiến sĩ để thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh phát hiện đối tượng và giải cứu an toàn, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho cháu bé.

Theo đại tá Tùng, niềm vui nhất của lực lượng công an là mang lại hạnh phúc, niềm vui, đoàn tụ cho gia đình nhà anh Hưng, chị Yến.

“Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an những nguồn tin rất quý giá, qua đó để lực lượng công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu cháu bé thành công, an toàn cho cháu và bắt được đối tượng”, đại tá Tùng nói.

Vào khoảng 16h30 ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983 ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi), đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh. Tại đây, anh Hưng ngồi uống nước ở khu vui chơi, đến khoảng 17h30 anh Hưng không thấy con trai nên đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy nên báo lực lượng chức năng. Đến rạng sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa bé Gia Bảo bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ từ Tuyên Quang về bàn giao cho gia đình tại trụ sở công an tỉnh. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng).

