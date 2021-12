Gia đình bé bị bạo hành dẫn đến tử vong lên tiếng về thông tin kêu gọi quyên góp

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 12:57 PM (GMT+7)

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi chuyển tiền ủng hộ bé gái bị bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh (TP HCM), tuy nhiên gia đình khẳng định là lừa đảo.

Ngày 31-12, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột cháu N.T.V.A., 8 tuổi, nạn nhân vụ bạo hành ở quận Bình Thạnh, TP HCM) xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng, những lời kêu gọi đóng góp quỹ ủng hộ cháu V.A là lừa đảo.

"Gia đình chúng tôi không hề kêu gọi đóng góp về tiền bạc, mọi sự kêu gọi trên mạng để quyên góp tiền đều là lừa đảo. Chúng tôi biết ơn sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng nhưng gia đình không hề kêu gọi quyên góp tiền. Chúng tôi đã được các luật sư trợ giúp, bảo vệ miễn phí và gia đình sẽ đi đến cùng vụ việc" - anh Vinh chia sẻ.

Ông Thái và bà Trang

Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (chị ruột mẹ cháu V.A) cho biết: "Hiện nay, quá trình điều tra mới bắt đầu diễn ra, thông thường nhanh cũng phải mất 1 tháng, mà lâu thì có thể dài hơn. Vì vậy chưa phát sinh tài chính vượt quá khả năng của gia đình. Gia đình xin nói rõ là không cung cấp bất kỳ tài khoản nào cho ai nhân danh để kêu gọi bất kỳ hội, nhóm nào và ở đâu. Xin mọi người thận trọng, tránh để bị người xấu lợi dụng".

Hiện nay, trên mạng xã hội đang chia sẻ thông tin quyên góp 300 triệu để ủng hộ gia đình bé V.A. Nội dung ghi rằng: "Mình là đồng nghiệp cũ của mẹ bé, facebook của mẹ và bác bé đang tạm khóa, hiện tại ba bé đang bị thôi việc nên gây khó dễ cho gia đình bé. Kính mong mọi người có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều..."

Đồng thời, tài khoản facebook nhân danh người quen của gia đình kêu gọi lập một quỹ từ thiện 300 triệu đồng và "chủ động chuyển vô quỹ này 30 triệu". Những kẻ lừa đảo còn khẳng định đã xin phép chị Nguyễn Thị Thanh Loan.

"Gia đình tái khẳng định là không kêu gọi từ thiện, mọi sự mạo danh gia đình để yêu cầu chuyển khoản là lừa đảo. Nếu không dừng lại việc lừa đảo này, gia đình sẽ gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền và cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao", gia đình cháu V.A. khẳng định.

Tối 22-12, cháu V.A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập nên gọi điện trình báo công an. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trang khai do cháu bé học chậm nên Trang dạy dỗ dẫn đến tử vong.

Tối 30-12, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp cha ruột cháu là ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) để điều tra hành vi đồng phạm với người tình.

