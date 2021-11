Vụ bé 8 tuổi bị sát hại: Chỉ vì bị chê vác không nổi cây chuối!

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 16:01 PM (GMT+7)

Đến bây giờ, anh Hà Trọng Quý (ngụ thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn không thể tin nổi chỉ vì một câu đùa của mình lại dẫn đến việc đứa con trai 8 tuổi bị gã hàng xóm sát hại dã man. Dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất, cơ quan điều tra đã làm rõ tội ác của hung thủ giết người.

Hiện trường không dấu vết

Những ngày qua, người dân thôn Trung Thị vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành vi của Hà Trọng Quyết (SN 1993, ngụ cùng thôn) đã sát hại cháu Hà Trọng Đạt (con anh Quý, SN 2013) một cách dã man.

Thôn này vốn là vùng quê yên bình, từ xưa đến nay người dân chăm chỉ lao động, sống hài hòa với nhau. Sự yên bình đó bị phá vỡ khi chiều tối 25-10-2021, mọi người hay tin cháu Đạt được chị ruột phát hiện nằm giữa sân nhà, với nhiều nhát chém chí mạng trên cơ thể. Nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ xác định cháu đã tử vong trước đó.

Trước cái chết bất thường của cháu Đạt, gia đình trình báo sự việc đến cơ quan công an. Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an H.Hương Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu Đạt bị đa chấn thương, vỡ hộp sọ.

Tại hiện trường, chỉ có vết máu của nạn nhân loang ra và những dấu dép của người thân đưa cháu đi cấp cứu, chứ không thu thập được vật chứng gì khác. Ngoài ra, đồ đạc, tài sản trong nhà không hề xáo trộn. Trước cái chết thương tâm của cháu bé, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án để truy bắt bằng được hung thủ.

Điều tra viên lấy lời khai nghi can Hà Trọng Quyết

Tiếp xúc với người thân của Đạt, các điều tra viên xác định, thời gian xảy ra vụ án vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Lúc này, vợ chồng anh Quý đều ra đồng làm việc, con gái đầu đi học, còn Đạt ở nhà một mình. Các điều tra viên không khỏi băn khoăn về động cơ để hung thủ ra tay sát hại nạn nhân, vì gia đình anh Quý rất hiền lành, không có mâu thuẫn, xích mích với ai.

Ban đầu, các điều tra viên đưa ra giả thiết hung thủ có thể là một đối tượng đột nhập để trộm cắp tài sản, bị cháu Đạt phát hiện nên sát hại để che giấu hành vi. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà anh Quý không hề bị xáo trộn, không có thứ gì bị mất. Việc sàng lọc những đối tượng thần kinh có biểu hiện bất thường trên địa bàn cũng không có trường hợp nào khả nghi.

Phá án từ manh mối không ngờ

Bất ngờ, anh Quý nhớ lại một chuyện xảy ra trước đó vài hôm. Trong lúc đang chặt cây chuối thì anh gặp Hà Trọng Quyết. Tại đây, anh Quý thách đố: nếu gã vác nổi cây chuối thì sẽ cho 100 ngàn đồng. Thấy hắn lúng túng, anh Quý trêu: "Mày tay đau không vác nổi", rồi vác cây chuối về nhà. Không bỏ sót bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất, các điều tra viên nhanh chóng chuyển hướng sang nghi can này.

Trước đây, có thời gian Quyết đến Hà Nội làm công nhân. Sau đó, gã bị bệnh nên trở về quê sống cùng cha mẹ. Từ đó, Quyết hay có biểu hiện nóng nảy bất thường, nhiều lúc cáu bẳn với hàng xóm, dù chỉ là những chuyện vặt vãnh. Ngoài ra, y vẫn được người dân địa phương đánh giá là ngoan hiền, không phá phách xóm làng.

Căn nhà của anh Quý, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Khi được triệu tập điều tra, Quyết tỏ ra bình tĩnh, trình bày các chứng cứ ngoại phạm. Về sau, trước những câu hỏi "sát sườn", hắn tỏ ra ngây ngô, nói những chuyện lan man không đầu, không đuôi. Sau 7 ngày cơ quan điều tra kiên trì đấu trí, Quyết mới thừa nhận đã sát hại cháu Đạt.

Theo lời khai của Quyết, nguyên nhân giết cháu bé chỉ vì gã căm tức khi nghĩ rằng anh Quý làm nhục mình khi thách thức vác cây chuối. Chiều 25-10, biết gia đình anh Quý đều đi vắng, chỉ còn cháu Đạt ở nhà, y nảy sinh ý định trả thù. Sau khi lùa bò ra đồng, đối tượng mang theo dao đi tìm Đạt.

Thấy cháu bé đang chơi với các bạn trong thôn, Quyết lại gần, nói: "Về nhà cho chú mượn cái bì”. Tưởng thật, cháu Đạt liền chạy về nhà, gã đi theo sau. Khi đến sân nhà anh Quý, Quyết rút dao giấu trong người ra sát hại Đạt. Gây án xong, Quyết đi đường tắt đến một căn nhà hoang, rửa vết máu trên dao rồi trở về nhà cất giấu hung khí, thay quần áo, ra đồng chăn bò như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Quyết về hành vi giết người. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

