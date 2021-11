Nóng: Đã bắt được nghi phạm sát hại dã man bé trai 8 tuổi tại Hà Tĩnh

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 14:39 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã xác định Hà Trọng Quyết là nghi phạm gây án sau nhiều ngày điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ vụ án bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/10, vợ chồng anh H.T.Q (thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) cùng con gái đầu là H.T.D đi gieo ngô ngoài đồng, cháu H.T.Đ (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Sơn Ninh) ở nhà một mình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cháu H.T.D cảm thấy đau đầu dữ dội nên xin bố mẹ về trước. Khi cháu D. vừa về đến trước thềm nhà thì phát hiện em trai là Đ. nằm gục bên vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể nên đã hô hoán, cầu cứu người dân xung quanh.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của cháu D, hàng xóm đã đưa cháu Đ. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định Hà Trọng Quyết là nghi phạm đã sát hại cháu Đ. nên đã bắt giữ đối tượng này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

