Vì sao nghi phạm ra tay sát hại bé trai 8 tuổi dã man ở Hà Tĩnh sa lưới?

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, vụ án xảy ra vào ban ngày ở thời điểm người nhà nạn nhân và hàng xóm đều đi làm đồng, không có ai ở nhà, tại hiện trường vụ án không có nhân chứng chứng kiến, vật chứng của hung thủ để lại nên công tác điều tra, khám phá và thu thập chứng cứ rất khó khăn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Bé trai 8 tuổi bị sát hại thương tâm

Cuối buổi chiều 25/10, tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ việc gây rúng động vùng quê, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy bàng hoàng và đau xót cho bé trai 8 tuổi bị sát hại.

Theo đó, khoảng 17h chiều 25/10, cháu H.D.A (SN 2008) đi học về nhà tại thôn Trung Thị thì hốt hoảng phát hiện em trai là cháu H.T.Đ (SN 2013) đang gục trên sàn nhà, quanh nhà có nhiều vết máu, có vết dao chém trúng cột nhà. Cháu A. đã hô hoán bố mẹ và hàng xóm, láng giềng lập tức đưa cháu Đ. đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, bác sỹ xác định bé trai 8 tuổi đã tử vong ngoại viện.

Gia đình cháu Đ. vốn dĩ thuộc diện khó khăn, kinh tế không mấy khá giả khi cả bố và mẹ cháu Đ. đều làm nghề nông. Sinh hạ được hai người con đủ nếp, đủ tẻ nhưng trong một buổi chiều ra ngoài làm đồng, bố mẹ Đ. đã mất đi người con trai mãi mãi khiến ai cũng phải xót xa.

Vụ án mạng không nhân chứng

Hà Trọng Quyết tại thời điểm bị triệu tập tới trụ sở công an.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ sự việc. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là cháu bé H.T.Đ bị chết do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vụ án xảy ra vào ban ngày ở thời điểm người nhà nạn nhân và hàng xóm đều đi làm đồng, không có ai ở nhà, tại hiện trường vụ án không có nhân chứng chứng kiến, vật chứng của hung thủ để lại nên công tác điều tra, khám phá và thu thập chứng cứ rất khó khăn. Các thành viên tham gia Ban chuyên án điều tra vụ Giết người còn “đau đầu” khi nghiên cứu để đưa ra nhận định về nguyên nhân, động cơ gây án của thủ phạm để từ đó dựng lên đối tượng tình nghi.

Nhiều nhận định đã được đưa ra, phải kể đến khả năng là đối tượng nghiện hút, trộm cắp nên khi cháu bé phát hiện thì ra tay giết chết? Hay đối tượng là người có thù tức sâu sắc đối với bố mẹ cháu bé nên đã ra tay sát hại con trai họ để trả thù? Cũng không loại trừ khả năng các đối tượng tâm thần, ngáo đá đã giết cháu Đ. khi không kiểm soát được bản thân…?

Hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn đã được Ban chuyên án xác minh và loại bỏ. Hàng trăm người biết thông tin, có khả năng cung cấp manh mối đã được Ban chuyên án tiếp cận nhưng kết quả không khả quan bởi lẽ, qua các nguồn thông tin, Ban chuyên án xác định bố mẹ cháu Đ. đều là người hiền lành, không có mâu thuẫn lớn với ai. Sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình không có dấu hiệu bị trộm, cướp tài sản. Mọi giả thuyết điều tra đều được đặt ra đều để loại trừ dần dần để lật tẩy kẻ thủ ác.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định trên địa bàn xã Sơn Ninh có 6 đối tượng biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên, việc xác minh, lấy lời khai các đối tượng này đều vô cùng khó khăn. Mặc dù có đối tượng đã được chữa trị thành công nhưng khi được cơ quan chức năng mời đến làm việc vẫn cố tình giả điên, giả dại. Hơn nữa, người dân trong khu vực đều từng bị các đối tượng này hăm doạ, thậm chí có người đã từng bị ném đá dẫn đến chấn thương sọ não nên không ai dám cung cấp thông tin gì liên quan đến những đối tượng này vì sợ bị trả thù.

Dù vậy, qua sàng lọc, mọi chứng cứ thu thập được đều đổ dồn về Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh) – một trong những đối tượng có biểu hiện tâm thần, đã được điều trị.

Lời khai của kẻ thủ ác

Hà Trọng Quyết làm việc với cán bộ điều tra.

Sau khi bị triệu tập đến trụ sở công an, lúc đầu, Quyết tự tin khai báo rất xảo quyệt nhằm chối bỏ tội ác do mình gây ra. Quá trình làm việc với cán bộ điều tra, trước những chứng cứ xác thực, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Quyết khai nhận bản thân có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân từ trước. Ngày 25/10, Quyết nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ để trả thù.

Khoảng 15h30 chiều cùng ngày, Quyết lấy một con dao rồi dắt bò ra cánh đồng trước nhà, cách khoảng 50 mét để cho bò ăn. Sau đó, Quyết giấu dao vào trong áo và đi lòng vòng trong thôn Trung Thị để tìm cháu Đ.

Quá trình tìm kiếm, Quyết nhìn thấy cháu Đ. một mình đi bộ về hướng nhà Quyết nên đã đuổi theo. Khi đuổi kịp cháu Đ, Quyết nói với bé trai 8 tuổi về nhà cho Quyết mượn bao tải. Nghe theo lời gã hàng xóm, cháu Đ. đi bộ về nhà, Quyết đi theo sau. Ngay khi về đến nhà cháu Đ, Quyết đã ra tay sát hại cháu Đ. dã man rồi tiếp tục đi chăn bò như không có chuyện gì xảy ra.

Đến ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Quyết để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi sát hại cháu bé H.T.Đ.

