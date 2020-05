Vụ án Hồ Duy Hải: Vì sao 4 bút lục bị rút khỏi hồ sơ vụ án?

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Biên bản lời khai của nhân chứng Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí ngày 15/1/2008 do VKSND tỉnh Long An đánh bút lục nhưng không có trong hồ sơ.

Bưu điện Cầu Voi, hiện trường vụ án Hồ Duy Hải

Luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia hỗ trợ gia đình tử tù Hồ Duy Hải kêu oan, tiếp tục có đơn kiến nghị gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Long An đề nghị giải thích, trong đó có nội dung có hay không việc 4 bút lục bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án.

Ông Phong cũng gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để cung cấp thêm thông tin về vụ án Hồ Duy Hải mà ông Phong mới thu thập được.

Người mặc áo vàng là ai?

Luật sư Phong đề nghị làm rõ người thanh niên mặc áo vàng chính là người sau cùng có mặt tại bưu cục Cầu Voi trước khi vụ án mạng xảy ra. Người này là ai và có liên quan gì đến tình tiết cửa mở và sáng đèn trên lầu 1, tình tiết đóng 2 cánh cổng bưu cục?

"Chúng tôi muốn được Công an tỉnh Long An giải thích: Vì sao 4 bút lục (139, 140, 141, 142 - do VKS đánh số) ghi lời khai của hai anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí có thông tin rất quan trọng về người thanh niên áo vàng có mặt lúc 20h tại bưu cục Cầu Voi bị rút khỏi hồ sơ vụ án? Hành vi này có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không? Công an tỉnh Long An có biết việc này không? Một hay hai "người thanh niên" đã có mặt trong bưu cục Cầu Voi đêm 13/1/2008?", luật sư đặt vấn đề.

Theo luật sư, mới đây nhất, ông và các cộng sự đã lần đầu tiên được tiếp cận 4 bút lục mới, được CQĐT xác lập trong giai đoạn điều tra, chỉ 1 ngày sau khi vụ án xảy ra. Nhưng không hiểu vì lý do gì, các tài liệu này đã không được đưa vào hồ sơ vụ án. Đó là hai Biên bản lấy lời khai của hai nhân chứng là anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí ngày 15/1/2008 (bút lục số 139, 140, 141, 142 – do VKSND tỉnh Long An đánh số bút lục).

"Nếu hai bản khai này được đưa vào hồ sơ vụ án theo đúng quy định thì có thể thấy như sau: Trong khoảng thời gian từ "hơn 19h" đến sát 20h ngày 13/1/2008, lần lượt có 4 người/nhân chứng đã vào Bưu cục Cầu Voi. Đó là các anh: Hồ Văn Bình, Đinh Vũ Thường và sau đó cùng lúc 2 người: anh Đinh Văn Còi và anh Lê Thanh Trí... Qua những điều mà 4 anh này đã thấy và khai báo với CQĐT, cho thấy khả năng có thể có 2 thanh niên lần lượt ghé vào bưu cục Cầu Voi và nói chuyện với hai nạn nhân trước giờ họ bị sát hại", luật sư nhận định.

Theo luật sư Phong, thứ tự thời gian từng người vào bưu cục Cầu Voi và việc nhìn thấy "người thanh niên" ngồi trên salon bên trong bưu cục như sau: Lúc "hơn 19h" - 19h30: anh Hồ Văn Bình thấy có một "người thanh niên" bên trong nhưng không nhìn thấy mặt và quần áo.

Tại Biên bản ghi lời khai ngày 28/1/2008 (BL 265, 266) anh Bình khai như sau: “Tôi gửi xe ở Cầu Voi, lúc này trong bưu cục đã mở đèn sáng, thời gian lúc đó đã hơn 19h vì ở nhà đi đã ngoài 19h00. Tôi nhìn vào phòng khách, ngay bàn salon thấy có một thanh niên ngồi trên ghế nói chuyện với Hồng. Tôi đi qua nhà anh Mẫn, rồi quay lại mất độ 10 phút, lúc đó độ khoảng ngoài 19h30 tôi đến bưu cục lấy xe vẫn thấy Hồng và thanh niên trên còn ngồi nói chuyện”.

Do anh Bình không bước vào trong bưu cục, nên không thấy mặt và trang phục của người thanh niên này. Anh Bình cũng không có lời khai về việc có thấy chiếc xe máy đậu bên ngoài bưu cục hay không. Từ 19h38 - 19h42, anh Đinh Vũ Thường thấy một chiếc xe Dream dựng ngoài sân bưu cục và một người thanh niên mặc áo thun xanh trắng bên trong.

Nhân chứng khai gì?

Trên thực tế, CQĐT đã xác định được cuộc gọi của anh Thường tại bưu điện cho người thân lúc 19h39'. Từ khoảng 19h43' - 19h55', hai anh Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí thấy một thanh niên lớn tuổi mặc áo màu vàng, bên ngoài sân không có chiếc xe nào (Biên bản ghi lời khai ngày 15/1/2008 (bút lục 139, 140 - VKSND tỉnh Long An đánh số bút lục) của anh Đinh Văn Còi).

Tại biên bản ghi lời khai ngày 31/3/2008, anh Đinh Vũ Thường khai: “Tôi ghé vào Bưu điện Cầu Voi gọi điện thoại khoảng 20h đổ lại. Tôi đi vào trong ngay cửa thì thấy 1 người nữ ngồi phía ngoài, một thanh niên ngồi giữa trên ghế salon”, người thanh niên “mặc áo thun ngắn tay màu xám đen, hoặc xanh đen có sọc trắng xen kẽ”. “Tôi thấy “chiếc xe Dream màu nho đã cũ” nhưng “tôi không nhìn thấy 1 con số nào hết”, “không để ý xe có kính chiếu hậu phải hay không”, “không để ý trên xe có để đồ vật gì không”.

Hai cấp tòa phúc thẩm và sơ thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải

Tại Biên bản ghi lời khai ngày 15/1/2008 (bút lục 141, 142 - VKSND tỉnh Long An đánh số), anh Lê Thanh Trí khai: "Tôi và anh Còi ghé Cầu Ván ăn cháo, sau khi tính tiền, lúc đó khoảng 19h40 tôi chở anh Còi. Khi đến bưu điện Cầu Voi, thì anh Còi kêu tôi ghé vô nạp card điện thoại. Tôi thấy có một nữ đứng phía trong đang nạp card vào máy anh Còi, tôi mua cái card loại 100 ngàn, tôi tự cào nạp tiền vào máy. Sau khi nạp xong, lúc đó khoảng 19h50, tôi chở anh Còi đến phòng Cảnh sát bảo vệ, rồi tôi chạy một mình về nhà, tôi nhìn đồng hồ là 20h10 phút...

Phía bên trong cách chỗ tôi khoảng 5m, tôi thấy người thanh niên ngồi tôi không để ý ngồi trên ghế hay gì, tôi thấy phớt qua người thanh niên này khoảng 30-33 tuổi, tóc gọn, tròn người, mặt tròn, mặc áo thun màu vàng sậm ngắn tay, tôi không để ý cổ áo.

Ngoài sân chỉ có xe của tôi đậu chứ không có xe của ai cả. Cặp hông quầy phía bên phải từ ngoài nhìn vào (đường vô) thì có một xe Nouvo đậu, đầu xe hướng vô bưu điện, tôi không nhớ màu xe và biển số".

Luật sư Phong cho rằng, những thông tin trong các lời khai trên cho thấy: Anh Bình vào sớm nhất, thấy một người thanh niên bên trong, nhưng không rõ mặt. Lúc khoảng 19h30, anh Thường vào sau đó thấy một chiếc xe Dream và một người thanh niên mặc áo "màu xám đen, hoặc xanh đen có sọc trắng xen kẽ”, lúc khoảng 19h39 - 19h42.

Sau khi anh Thường ra khỏi bưu cục, anh Còi và anh Trí vào. Lúc này khoảng 19h43 hoặc trễ hơn. Cả hai anh đều có thời gian đứng sát quầy lâu hơn, nhìn rõ mặt và trang phục của người thanh niên hơn. Hai anh cũng có lời khai trùng khớp nhau: không có chiếc xe nào ngoài sân, người thanh niên mặc áo thun màu vàng, tuổi 28-33.

Điểm khác biệt trong lời khai của anh Còi và anh Trí là anh Trí khai thấy một chiếc xe Nouvo bên trong.

"Như vậy, phải chăng tối 13/1/2008, lần lượt có 2 người thanh niên đã vào bên trong bưu cục? Người vào sau mặc áo thun màu vàng, khoảng 28-33 tuổi? Nếu tình tiết này được làm rõ, thì có thể xác định người thanh niên mặc áo trắng xanh vào trước (được CQĐT xác định là Hồ Duy Hải) không phải là hung thủ giết người. Vì từ khoảng 19h43 người thanh niên này đã rời khỏi bưu cục.

Người thanh niên mặc áo vàng có mặt bên trong bưu cục lúc 20h có phải là hung thủ giết người hay không là điều cần phải tiếp tục làm rõ. Đặt trong bối cảnh lúc 21h01 nạn nhân Vân vẫn còn ở tiệm bán trái cây. Người thanh niên áo vàng đến bưu cục bằng phương tiện gì? Nếu đi bằng xe máy thì phải chăng đó là xe Nouvo mà anh Trí đã nhìn thấy và đã dắt xe vào bên trong cho thấy khả năng người thanh niên này sẽ ngủ đêm lại tại bưu cục Cầu Voi?", luật sư nêu câu hỏi.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-an-ho-duy-hai-vi-sao-4-but-luc-bi-rut-khoi-ho-so-vu-an-d466810.ht...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-an-ho-duy-hai-vi-sao-4-but-luc-bi-rut-khoi-ho-so-vu-an-d466810.html