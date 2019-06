Vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ: Kỷ luật Phó Viện trưởng VKSND huyện

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng 4-6, ông ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao, cho biết đã chỉ đạo kỷ luật Phó Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ do sai sót trong vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi xảy ra ở huyện này.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại hội trường Quốc hội sáng nay 4-6, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Nam Định) cho rằng trong vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi xảy ra tháng 2-2019 tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội), ban đầu cơ quan điều tra huyện ra quyết định khởi tố tội dâm ô với bị can dù dấu hiệu tội hiếp dâm rõ ràng. Sau đó, nhờ dư luận vào cuộc, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bắt tạm giam bị can. Vậy xảy ra tình trạng này là do sợ bị oan sai, Viện kiểm sát quá thận trọng hay còn yếu về nghiệp vụ?

Bị can Nguyễn Trọng Trình

Trả lời chất vấn đại biểu Mai Thị Phương Hoa, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao, cho biết trong vụ án này lúc đầu cơ quan điều tra đề nghị VKSND huyện Chương Mỹ phê chuẩn tội dâm ô và VKSND huyện đã đồng ý, phê chuẩn theo hướng này. Tuy nhiên, sau khi dư luận phản ánh, Viện trưởng VKSND Tối cao đã yêu cầu VKSND TP Hà Nội kiểm tra sự việc, chỉ đạo VKSND huyện Chương Mỹ yêu cầu phục hồi trở lại, khởi tố và phê chuẩn theo tội hiếp dâm trẻ em.

Trong vụ án này, ông Lê Minh Trí cho biết đã chỉ đạo kỷ luật Phó Viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án này do "Đây là loại tội phạm xã hội đang gây bức xúc và qua giám định thương tích của cháu bé khá rõ. Hiện, vụ án đang trong quá trình thụ lý theo quy định pháp luật" - Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-2, Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ) đang trên đường trở về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ, khi đi đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), nhìn thấy cháu V.N.Q (SN 2009, trú tại xã Hợp Đồng) đang đi học về và nảy sinh ý định tà dâm đối với cháu Q.. Sau khi đi qua cháu Q. một đoạn, Trình quay xe lại, dụ dỗ cháu Q. lên xe, rồi chở cháu Q. tới một vườn chuối trên địa bàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ), cách đó khoảng 5 km và thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu Q., khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín; rạn xương tay phải; gãy răng hàm dưới.

Đáng chú ý, ngày 16-3, Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Sau đó, dư luận đã bức xúc trước tội danh cơ quan tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố bị can Trình. Do vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục thay đổi tội danh khởi tố đối với bị can Nguyễn Trọng Trình từ "Dâm ô người dưới 16 tuổi" sang "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và quyết định này đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.