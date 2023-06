Vụ án giết người phân xác ở Bình Dương: Không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài

Đã 17 ngày trôi qua, kể từ khi người dân phát hiện tứ chi bị cháy sém, được đựng trong một chiếc túi xách màu đỏ tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thì đến nay vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được tung tích nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo đi cả nước để tìm kiếm lai lịch, nạn nhân là nam giới, độ tuổi đã trưởng thành, cao từ 1,68m-1,7m, chết khoảng từ 8-14 ngày trước khi phát hiện (ngày 26-5).

Đáng chú ý, hiện trường nơi phát hiện tứ chi là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường chính của vụ án mạng, nạn nhân bị giết ở nơi khác, chưa rõ.

Tứ chi người đàn ông trưởng thành được phát hiện tại bãi đất trống

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân, cũng như các bộ phận khác như đầu, cổ, phần thân để làm rõ vụ án.

Nhận định nhiều khả năng, nạn nhân trong vụ án phân xác là người từ địa phương khác, không loại trừ người nước ngoài, không có quốc tịch đến tỉnh Bình Dương làm việc, sinh sống có đăng ký hoặc không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Do đó, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn rà soát công dân cư trú tại địa bàn, mà mất tích từ ngày 16-5 trở về trước, đến nay chưa rõ ở đâu, làm gì, thì báo cáo ngay.

Xác minh theo phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định được nạn nhân trong vụ án trên có cư trú tại địa phương mình hay không.

Lực lượng thu gom, xử lý chất thải, chú ý trong quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến cơ thể người của nạn nhân bị các đối tượng vứt để phi tang thì cũng nhanh chóng thông báo...

Hiện trường nơi phát hiện vụ án mạng

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình điều tra, công an tỉnh đã huy động toàn lực lượng, rà soát ở các khu dân cư, camera, đối tượng nghi vấn...Đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương rà soát người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn xem thời gian qua có ai mất tích hoặc không liên hệ được hay không.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ"- Đại tá Chính thông tin.

Hiện, Công an tỉnh đã tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân liên quan đến vụ án, tuy nhiên chưa có tin báo nào chính xác. Đối với danh tính người trình báo sẽ được công an bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-an-giet-nguoi-phan-xac-o-binh-duong-khong-loai-tru-nan-nhan-la-n...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-an-giet-nguoi-phan-xac-o-binh-duong-khong-loai-tru-nan-nhan-la-nguoi-nuoc-ngoai-20230610092857106.htm