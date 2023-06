Cảnh sát đi 'từng ngõ, gõ từng nhà' tìm tung tích nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương

Ngày 8/6, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đã thông báo về kết quả điều tra liên quan đến vụ giết người phân xác phát hiện ngày 24/5, tại tổ 1 (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên).

Tại hiện trường, công an phát hiện có 1 túi nilon màu đen bên trong chứa 1 túi vải màu đỏ đựng tứ chi của người đã bị đốt cháy, đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối. Quá trình khám nghiệm và giám định xác định tứ chi là của cùng một người, nạn nhân là nam giới, độ tuổi trưởng thành, cao khoảng 1,7m. Công an xác định, hiện trường nơi phát hiện tứ chi là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường gây án nhưng chưa tìm ra nơi gây án.

Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân và các bộ phận khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được tung tích nạn nhân. Do đó, công an nhận định nhiều khả năng nạn nhân là người từ các địa phương khác (không loại trừ người nước ngoài, người không quốc tịch) đến Bình Dương sinh sống, làm việc có đăng ký hoặc không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Hiện trường và các chi tiết liên quan đến vụ án

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống loa đài tại các khu ấp, các hội nhóm mạng Zalo, Facebook, các chủ khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, nhà trọ, nhà cho thuê... biết các đặc điểm của nạn nhân bị sát hại nhằm phát hiện những trường hợp đột ngột mất tích, hiện không có mặt tại địa phương từ ngày 16/5/2023 trở về trước.

Thông báo, chỉ đạo lực lượng thu gom, xử lý chất thải biết các thông tin của vụ án để chú ý hơn trong quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải; khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến các bộ phận cơ thể người (đầu, cổ, thân) nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an.

Ban chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đề nghị công an xác minh theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để xác định nạn nhân trong vụ án. Đồng thời có hình thức kiểm điểm, xử lý đối với các trường hợp không triển khai thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm túc theo chỉ đạo.

