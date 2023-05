Manh mối quan trọng trong vụ án phân xác ở Bình Dương

Vào chiều tối 24-5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém, tò mò mở ra xem thì tá hỏa phát hiện 2 đoạn chân người bên trong, phía trên bị cháy hết chỉ còn lại phần bàn chân.

Gây án ở nơi khác (?!)

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả. Nhận định ban đầu nạn nhân là nữ, chết khoảng từ 2 tuần trước.

Hình ảnh đầu tiên những đứa trẻ phát hiện 2 đoạn chân người ở bãi đất trống tại TP Tân Uyên

Tuy nhiên, kết quả ADN sau đó lại cho biết nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68 - 1,7 m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10-5 đến khi phát hiện).

Một lãnh đạo phòng CSHSCông an tỉnh Bình Dương cho biết ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, công an đã nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị phân thây nhiều mảnh.

Vì tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng của Cục CSHS vào hỗ trợ, Công an Bình Dương cũng đã huy động toàn lực lượng cùng vào cuộc phá án. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua, vụ án mạng kinh hoàng này vẫn chưa có manh mối nào về lai lịch của nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc túi xách chứa tứ chi người là bãi đất trống, cuối tuần có nhiều người hay tổ chức nhậu và trẻ em trong khu vực thường tới chạy nhảy chơi đùa

Theo lãnh đạo phòng CSHS, trong quá trình điều tra, công an đã phát thông báo đến ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân. Tuy nhiên, những ngày qua không ghi nhận trường hợp nào như vậy.

Từ những thông tin trên, có thể suy đoán nạn nhân không phải là người sống trên địa bàn, hiện trường nơi phát hiện vụ việc cũng không phải là nơi hung thủ gây án.

Công an mô phỏng chiếc túi phát hiện tại hiện trường

Nhiều khả năng kẻ gây án ở ngoài tỉnh Bình Dương, sau khi chặt xác nạn nhân thành từng mảnh thì sẽ đem đi phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau.

Một điểm đáng chú ý, nạn nhân được xác định là nam giới, nhưng bên trong chiếc túi xách đựng tứ chi này lại có thêm bộ móng tay giả, nhiều nhận định nạn nhân thuộc cộng đồng LGBT (người đồng tính).

Trên địa bàn từng xảy ra vụ vợ chặt xác chồng đem phi tang

Trước đó, vào năm 2017, một nhân viên vệ sinh trong lúc đi thu gom rác sinh hoạt trên đường Thuận Giao 09, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An thì thấy chiếc túi xách du lịch, khi mở kiểm tra đã phát hiện phần đầu thi thể người đàn ông và một số bộ phận khác nên trình báo cơ quan chức năng.

Chỉ một ngày sau, danh tính nạn nhân được người dân gần đó nhận dạng nghi là phần thi thể là của anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) chồng của Hàng Thị Hồng Diễm đang sống trọ ở khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An.

Trước những chứng cứ liên quan, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp đối với Diễm. Khám xét hiện trường, cảnh sát đã phát hiện nhiều vết máu tại phòng trọ của vợ chồng Hàng Thị Hồng Diễm và Trần Thanh Tú. Trước những chứng cứ nêu trên, Diễm đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại chồng mình, rồi phân xác phi tang. Đối tượng đã bị tuyên án tử hình vào ngày 23-8-2018.

Tại hiện trường, ngoài 2 đoạn chân được phát hiện trước đó, thì công an còn thu thập được 2 cánh tay cùng bộ móng tay giả

Quay trở lại vụ phát hiện tứ chi người trong chiếc túi xách ở TP Tân Uyên đang được công an ráo riết điều tra. Nguồn tin của phóng viên cho biết vụ việc nhận được sự chỉ đạo sâu sát từ Bộ Công an, Bình Dương cũng đã phối hợp với công an các tỉnh bạn để mở rộng điều tra, nhanh chóng tìm kiếm những bộ phận còn lại của nạn nhân.

Hiện công an Bình Dương đang phát thông báo đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân để tìm lai lịch nạn nhân

Để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn, Công an tỉnh Bình Dương đã đến nhiều doanh nghiệp, điểm kinh doanh dịch vụ... dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân. Đồng thời đề nghị, nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ nêu trên hoặc các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối..., đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh.

Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/manh-moi-quan-trong-nao-trong-vu-an-phan-xac-o-binh-duong-20230528230322512.htm