Vụ án chiếm đoạt 34 nghìn tài khoản Facebook được khám phá như thế nào?

Trong vụ án này, đối tượng điều hành và các mắt xích trong đường dây đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để tổ chức chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra, làm rõ vụ án.

Thực hiện yêu cầu và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái về tăng cường đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trên không gian mạng nói riêng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện phạm tội qua không gian mạng. Qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng thuê 2 địa chỉ tại khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, lắp đặt, sử dụng nhiều đường truyền mạng internet tốc độ cao; mở dịch vụ chạy quảng cáo qua internet với giá rẻ hơn so với thông thường và tuyển dụng nhiều người làm việc 24h/24h, có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Để trả lời cho những câu hỏi nghi vấn trên, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã tập trung điều tra, xác minh. Trong khoảng thời gian 5 tháng, qua công tác trinh sát nắm tình hình, các trinh sát đã lập sơ đồ làm rõ các mối quan hệ, nhân thân lai lịch của các đối tượng cầm đầu là Lại Hoàng Mạnh (SN 1991, trú tại xã Tân Lĩnh) và Hoàng Văn Khiết (SN 1990, trú tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái), có đăng bán tài khoản Facebook trên website Manhads.net.

Địa điểm nơi các đối tượng thuê để thực hiện hành vi phạm tội.

Đi sâu nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, nhóm đối tượng có hành vi sử dụng phần mềm chiếm đoạt tài khoản Facebook với quy mô và tính chất phức tạp với nhiều đối tượng tham gia. Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Qua thời gian trinh sát, ngày 17/7, Ban chuyên án quyết định phá án. 3 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 3 điểm trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Quá trình khám xét đã thu giữ 41 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 3 model kết nối mạng internet, mã nguồn của phần mềm, hơn 20.000 Gb (Gigabyte) dữ liệu thông tin người dùng, dữ liệu website Manhads.net và triệu tập hơn 50 đối tượng đang có mặt tại địa điểm khám xét về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Mạnh và Khiết cùng các đối tượng khác đã khai nhận hành vi phạm tội. Khoảng tháng 12/2022, Mạnh rủ Khiết cùng tham gia tổ chức chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác qua việc mua và khai thác các tập tin dữ liệu người dùng trên một phần mềm. Sau đó, Mạnh thuê 2 địa điểm để làm trụ sở, bề ngoài với vỏ bọc là chạy quảng cáo và bán hàng online nhưng thực chất là địa điểm để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng mua dữ liệu người dùng lưu trữ trên trình duyệt web từ các hội nhóm trên mạng xã hội; thuê người viết phần mềm có tính năng kiểm tra, thu thập thông tin từ dữ liệu người dùng lưu trữ trên trình duyệt web, rồi sử dụng các thông tin thu được để đăng nhập và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội Facebook của người khác với mục đích chạy quảng cáo và bán kiếm lời.

Cụ thể, Mạnh đã thuê Vũ Bá Hải (SN 1994, trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lập trình phần mềm có tính năng kiểm tra, ghi nhận các thông tin về tài khoản mạng xã hội Facebook… Từ đó, các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook, mang đi bán, Mạnh và Khiết đã tuyển nhân viên vào làm ở Công ty Foody và phân công thành các nhóm để thực hiện hành vi phạm tội.

Các nhóm “đào” (gồm 8 nhóm) là nhóm trực tiếp thực hiện hành vi xâm nhập mạng máy tính và chiếm đoạt tài khoản Facebook. Nhóm “leader” có nhiệm vụ là hướng dẫn các nhóm “đào” cách chiếm đoạt tài khoản Facebook, kiểm tra các tài khoản Facebook được nhóm “đào” chiếm đoạt được và rao bán trên mạng xã hội. Quá trình điều tra xác định, Mạnh đã tuyển và thuê được 56 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính, chiếm đoạt tài khoản Facebook sau đó gửi cho nhóm “leader” mang đi bán.

Mạnh chia 54 đối tượng này vào các nhóm “đào” từ nhóm 2 đến nhóm 9. Nhóm 2 và nhóm 6 thực hiện hành vi phạm tội tại cơ sở 1, Công ty Foody ở tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Các nhóm còn lại thực hiện hành vi phạm tội ở cơ sở 2 Công ty Foody ở thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Riêng nhóm 7 thực hiện hành vi phạm tội tại nhà Nguyễn Tiến Quyền (SN 1988, trú tại thôn Ngòi Vặc, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên).

Theo yêu cầu của Mạnh, các đối tượng này tự mua máy tính và màn hình máy tính về để ở Công ty Foody và thực hiện hành vi xâm nhập mạng máy tính và chiếm đoạt tài khoản Facebook. Các nhóm chia ra 2 ca trực để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook; ca trực ngày từ 7 đến 19h, ca trực đêm từ 19h đến 7h sáng hôm sau….

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã chứng minh các đối tượng chiếm đoạt và bán thành công trên 34.000 tài khoản Facebook của người khác, hưởng lợi nhiều tỷ đồng.

Theo Thượng tá Quách Minh Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, trong vụ án này, các đối tượng lấy tài khoản Facebook nhằm mục đích chiếm đoạt. Song, nếu số tài khoản Facebook này được sử dụng vào mục đích khác để xâm phạm an ninh quốc gia như: Đăng tải bài viết, hình ảnh, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc giả mạo chủ tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác thì hậu quả khôn lường, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT.

"Quá trình đấu tranh, nhận thấy, các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, đều không học, không qua đào tạo các kiến thức về máy tính, công nghệ thông tin, không có nghề nghiệp ổn định nhưng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có tính chất băng, nhóm. Các đối tượng có tính cảnh giác cao, phần lớn chỉ chiếm đoạt tài khoản Facebook của người nước ngoài" - Thượng tá Quách Minh Điệp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.

