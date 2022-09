Vớt được thi thể 1 người nam, 1 nữ trôi cách nhau 1 km trên sông Lam

Thứ Bảy, ngày 24/09/2022 15:32 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong hai ngày liên tiếp, người dân phát hiện hai thi thể nổi trên nước lũ sông Lam chảy qua địa phận TP Vinh.

Sáng 24-9, người dân đi qua cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) phát hiện một đôi giày của phụ nữ để lại trên cầu.

Một số người đặt ra nghi vấn có phụ nữ để lại giày dép trên cầu Bến Thủy nhảy xuống sông Lam.

Đôi giày của phụ nữ để lại trên cầu Bến Thủy.

Hiện mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước lũ ở hạ nguồn sông Lam đang cuộn chảy, đục ngầu.

Trong khi đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, người dân cũng phát hiện một thi thể nổi trên sông Lam (đoạn chảy qua xã xóm Phong Hảo, xã Hưng Hoà, TP.Vinh, Nghệ An)- cách cầu Bến Thủy khoảng 4km.

Lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An triển khai công tác vớt thi thể một cô gái trên sông Lam vào sáng 24-9.

Người dân đã báo với Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng xuất lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể.

Thông tin ban đầu là nữ, trên người mặc bộ váy đen hoa đỏ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính, người thân của phụ nữ nêu trên.

Chiều 23-9, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an Nghệ An vớt một thể nam giới trên sông Lam.

Trước đó, vào chiều hôm qua (22-9), người dân phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt trên sông Lam (đoạn qua địa phận phường Hưng Dũng, TP Vinh) nên báo cho lực lượng chức năng.

Sáu cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng ca nô ra trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Nạn nhân nam, cao khoảng 1,7m mặc quần bò, áo sơ mi trắng và chưa xác định được danh tính.

Vị trí vớt được thi thể hai nạn nhân nêu trên cách nhau khoảng 1km.

Nguồn: https://plo.vn/vot-duoc-thi-the-1-nguoi-nam-1-nu-troi-cach-nhau-1-km-tren-song-lam-post700052.ht...Nguồn: https://plo.vn/vot-duoc-thi-the-1-nguoi-nam-1-nu-troi-cach-nhau-1-km-tren-song-lam-post700052.html