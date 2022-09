Phát hiện thi thể nam thanh niên 17 tuổi trước căn nhà đang xây

Người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể nam thanh niên trước căn nhà 3 tầng đang xây.

Chiều 21-9, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ cái chết của em L.Q.T (17 tuổi, trú xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu).

Khu vực hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: CA

Khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể nam thanh niên trước căn nhà của một người dân đang xây.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã vào cuộc điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là nam thanh niên tên L.Q.T.

Sau khi cơ quan điều tra hoàn tất công tác khám nghiệm, người thân đã đưa thi thể T về tổ chức lễ tang.

