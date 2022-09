Khánh Hòa: Tìm tung tích thi thể trong bao tải trên đèo Khánh Lê

Thứ Bảy, ngày 24/09/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thi thể nam giới cao 1,6 m, không mặc áo được phát hiện trong bao tải nilon màu xanh tại khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát thông báo gửi Cục C01,02 và V06 – Bộ Công an và công an các địa phương về việc phối hợp tìm tung tích nạn nhân.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 20-9, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo tại khu vực đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C đoạn thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, phát hiện một bao tải loại 100 kg bên trong có thi thể người đang phân hủy.

Thi thể nam giới được phát hiện trong bao tải ở khu vực đèo Khánh Lê. Ảnh: CTV.

Qua công tác khám xác định tử thi là nam giới, chiều cao 1,6m, mặt bị biến dạng, tóc đen, ngắn, hói vùng trước trán. Nạn nhân có độ tuổi khoảng 35 – 45 tuổi, mặc quần dài có túi dạng thun màu xanh đen, không mang áo. Thời gian tử vong khoảng bảy ngày.

Thi thể nạn nhân được đặt trong bao tải loại nilon màu xanh xám, đầu cột bằng dây thép. Bên trong bao tải không phát hiện đồ vật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cục C01,02, V06 thông báo truy tìm toàn quốc. Công an các huyện, thành phố thông báo đến toàn thể quần chúng, nhân dân ai biết thông tin, lai lịch của nạn nhân đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tại số 80 Trần Phú, TP Nha Trang.

Nguồn: https://plo.vn/khanh-hoa-tim-tung-tich-thi-the-trong-bao-tai-tren-deo-khanh-le-post700039.htmlNguồn: https://plo.vn/khanh-hoa-tim-tung-tich-thi-the-trong-bao-tai-tren-deo-khanh-le-post700039.html