Vội vàng “sống thử” khi vừa quen trai Tây, nữ sinh nhà giàu bị sát hại dã man

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 13:00 PM (GMT+7)

Nảy sinh tình cảm với chàng trai ngoại quốc không lâu, cô gái đã dọn về sống chung với anh ta mà không biết rằng quyết định vội vã này sẽ khiến cuộc đời cô phải kết thúc trong bi kịch.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Xixi Bi là một nữ sinh tài năng, thân thiện, được nhiều người yên mến.

Tình yêu sai lầm

Xixi Bi (24 tuổi) là con gái của một ông trùm trong ngành công nghiệp thực phẩm ở Trung Quốc. Xixi được nhận xét là một cô gái năng động, thân thiện và thông minh khi có thể nói thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Cô sang Anh du học từ năm 15 tuổi và sẽ về tiếp quản gia nghiệp trị giá hàng triệu USD của gia đình tại thành phố Nam Kinh sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế tại Đại học Cardiff Metropolitan.

Tháng 4/2015, Xixi Bi quen Jordan Matthews - một đầu bếp 23 tuổi người Anh và có đai đen Karate. Cô tiểu thư giàu có đã trúng “tiếng sét ái tình” và "đổ gục" trước những lời đường mật của người bạn trai ngoại quốc. Ngay sau đó, cô chuyển tới chung sống với bạn trai dù người đàn ông này đang thất nghiệp.

Xixi thời điểm đó ngập tràn trong hạnh phúc mà không biết rằng quyết định có phần vội vã ấy sẽ biến cuộc đời cô thành chuỗi ngày đen tối và kết thúc trong bi kịch đau đớn.

Khi sống chung, mọi thứ từ quần áo, nhà ở, xe cộ cho đến những món quà hay chuyến du lịch sang trọng đều do Xixi chi trả. Nhưng những ngày vui vẻ đã không kéo dài được bao lâu. Jordan bắt đầu lộ bản chất là một người đàn ông vũ phu, thích kiểm soát và bắt bạn gái phải phục tùng theo mọi ý muốn của mình.

Theo lời bạn bè, suốt khoảng thời gian yêu Jordan, Xixi mất liên lạc với nhiều người, sụt cân và không còn chăm sóc vẻ bề ngoài. Cô cũng thường xuyên biến mất khỏi giảng đường, thành tích học tập giảm sút. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Kết cục bi thảm

Xixi Bi bên gã bạn trai cũng là kẻ đã giết chết cô.

Vào ngày 19/8/2016, Jordan gọi cấp cứu nói rằng mình với bạn gái vừa cãi nhau và giờ cô đang khó thở. Nhưng khi các nhân viên y tế đến nơi, họ nhìn thấy cơ thể nạn nhân bị đánh đập đến biến dạng và nghĩ rằng cô đã chết.

Thực tế, cô qua đời vào ngày hôm sau tại bệnh viện, nguyên nhân từ những vết thương nghiêm trọng mà cô phải chịu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xixi có tổng cộng 41 vết thương trên khắp cơ thể, bao gồm cả gãy xương sườn và hàm. Tất cả đều do gã bạn trai gây ra.

Vào 1 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Xixi đã đến London và gặp gỡ một người bạn của mình. Người này không khỏi thắc mắc lẫn lo lắng về những vết bầm tím trên mặt Xixi. 1h30 ngày 19/8, sau khi Jordan đón cô về nhà, hắn vô cùng bực tức khi nhìn thấy những dòng tin nhắn quan tâm về sức khỏe của người bạn này gửi cho Xixi.

Cho rằng bạn gái có người khác, cuộc tấn công khủng khiếp bắt đầu. Jordan khai với cảnh sát rằng đánh bạn gái trong 10 phút nhưng người hàng xóm ở tầng trên đã nghe thấy khóc lóc, van xin xen lẫn tiếng động huỳnh huỵch ở căn hộ phía dưới suốt đêm.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Xixi phải chịu đựng trận đánh đáng sợ đến thế. Theo lời khai của bạn bè, người thân và hàng xóm, trước khi chết, nữ sinh 24 tuổi thường xuyên bị bạn trai chửi bới và đánh đập.

Anh trai của Xixi cũng bắt đầu nhận thấy sự bất ổn trong cuộc tình của em gái khi thấy cô thường xuyên trang điểm rất đậm quanh vùng mắt để che giấu những vết bầm tím. Xixi còn từng phải vào bệnh viện để phẫu thuật do chấn thương hàm mà cô nói rằng do bị ngã cầu thang, nhưng thực tế là do một trong những trận đòn của gã bạn trai.

Sau khi bị bắt, Jordan Matthews ban đầu phủ nhận việc giết bạn gái nhưng sau đó đã nhận tội ngộ sát, khẳng định không có ý định giết cô. Tuy nhiên, với những đòn tra tấn dã man dẫn đến cái chết đau đớn của Xixi Bi, Jordan đã bị kết án chung thân với tối thiểu 18 năm mới được xem xét giảm án.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 6/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/ky-an/voi-vang-song-thu-khi-vua-quen-trai-tay-nu-sinh-nha-giau-bi-sat-hai-da-m...Nguồn: http://danviet.vn/ky-an/voi-vang-song-thu-khi-vua-quen-trai-tay-nu-sinh-nha-giau-bi-sat-hai-da-man-1085251.html