Vở diễn xuất sắc lừa 9 tỷ đồng của "người phụ nữ thành đạt, giỏi giang"

Ngày 25/8, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1984, ngụ Đồng Tháp) mức án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bị cáo Lê Thị Mỹ Hạnh

Theo cáo trạng, năm 2015, Hạnh quen biết với bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thông qua mẹ chồng của Hạnh. Hạnh nói với bà Bích mình đang làm quản lý của khách sạn Amara trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3 và có rất nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Hạnh đã nhiều lần gặp và hỏi vay tiền của bà Bích để buôn bán và hùn vốn kinh doanh tại khách sạn này.

Trong các lần vay tiền của bà Bích, Hạnh đem đồ trang sức bằng vàng, có đính đá quý giả thế chấp cho bà Bích và nói đây là số trang sức của bà Trần Kim Lợi chủ tiệm vàng ở chợ Tân Định đã thế chấp cho Hạnh. Bà Bích tin tưởng và cho Hạnh vay tiền nhiều lần, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Năm 2016, đến hẹn trả nợ nhưng Hạnh không có tiền. Để qua mặt bà Bích, Hạnh nghĩ ra chiêu trò nhằm quỵt nợ và chiếm đoạt thêm tiền của bà này. Theo đó, Hạnh bịa ra câu chuyện bà Trần Kim Lợi buôn lậu vàng, bị Công an bắt. Bà Kim Lợi đã khai ra bà Bích có liên quan vì đang giữ số trang sức này. Hạnh trấn an vì bà Bích là người ơn của mình nên đã thuê một người khác là Lâm Thị Thu Nguyệt đứng ra nhận tội thay bà Bích và đến làm việc với Công an.

Sau đó, Hạnh làm một phiếu nhận tiền ủy quyền cho bà Bích đến khách sạn Amara thay mặt Hạnh nhận từ giám đốc khách sạn hơn 2,9 tỷ đồng, một thẻ tiết kiệm hơn 5 tỷ mang tên Hạnh và một phiếu hẹn của ngân hàng mở sổ tiết kiệm mang tên bà Bích với số tiền hơn 6 tỷ đồng để bà Bích xem và an lòng. Hạnh bảo do quá nhạy cảm nên không tiện ra mặt giải quyết và lấy tiền về trả nợ cho bà Bích chứ tiền Hạnh không thiếu.

Sau đó, Hạnh thuê 3 người (không rõ lai lịch) mạo danh người có chức vụ trong ngành tư pháp, Công an đến nhà bà Bích lấy thông tin về vụ việc buôn lậu vàng. Mặt khác, Hạnh sử dụng các số điện thoại khác nhau mạo nhận luật sư của bà Nguyệt người nhận tội thay bà Bích nhắn tin đe dọa vợ chồng bà Bích đưa tiền để lo việc không sẽ trình báo sự thật với cơ quan điều tra. Nếu sự việc vỡ lở, chắc chắn bà Bích sẽ bị bắt đi tù.

Trước các vai diễn khủng bố tinh thần quá xuất sắc do Hạnh đạo diễn, dàn dựng, vợ chồng bà Bích đã đưa tiền cho Hạnh để tránh những rắc rối. Tính đến tháng 7/2017, Hạnh đã chiếm đoạt của vợ chồng bà Bích 9 tỷ đồng.

Sau khi xoay đủ tiền đưa cho Hạnh, nhớ tới tờ giấy ủy quyền đến khách sạn nhận tiền, vợ chồng bà Bích đến đây thì mới vỡ lẽ không có người quản lý nào tên Hạnh cũng như thông tin nhận tiền thay là gian dối. Vợ chồng bà Bích ra ngân hàng thì ngã ngửa khi toàn bộ thông tin trên giấy tờ Hạnh đưa cho bà chỉ là tờ giấy lộn. Biết sập bẫy kẻ siêu lừa, ngày 7/9/2018, vợ chồng bà Bích làm đơn tố cáo Hạnh ra công an.

Về phần Hạnh, sau khi lừa được số tiền lớn của vợ chồng bà Bích, Hạnh cao chạy xa bay và tiêu sạch số tiền trong quá trình lẩn trốn. Cơ quan điều tra phải phát lệnh truy nã và ngày 9/6/2020, Hạnh bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận, do lâm cảnh nợ nần nên thấy bạn của mẹ chồng khấm khá lại quý mến mình nên Hạnh nảy tà tâm. Để thực hiện ý đồ, Hạnh ra chợ mua số kim loại màu vàng và bịa ra toàn bộ thông tin từ công việc đang làm, việc hùn hạp đầu tư tại khách sạn. Sau khi vở diễn bắt đầu, Hạnh ra tiệm photocopy làm các tài liệu về ủy quyền nhận tiền, thẻ tiết kiệm…, mua thêm sim điện thoại để tự biên tự diễn và đưa bạn của mẹ chồng vào tròng hòng chiếm đoạt tiền.

Khi chiếc mặt nạ của đứa con dâu ngoan hiền, tháo vát rớt ra, chồng và gia đình chồng của Hạnh không khỏi ngỡ ngàng. Chồng Hạnh không thể chấp nhận trước sự thật bẽ bàng nên dù giữa họ đã có một đứa con, chồng Hạnh đã đơn phương ly hôn.

Tại tòa, Hạnh rất hối hận, vì vẻ hào nhoáng bên ngoài mà trượt dài trên con đường tội lỗi, chỉ khi đối diện với bản án Hạnh mới biết rằng mình đã trắng tay trong muộn màng.

