Người đàn ông ở xã Nam Hưng thoát được cú lừa 400 triệu đồng

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/8, ông Dương Văn Din (trú tại thôn Trần, xã Nam Hưng) nhận được điện thoại của một người đàn ông, tự giới thiệu tên là Trần Văn Hùng, cán bộ Công an huyện.

Qua điện thoại, người đàn ông nói rằng, vào ngày 26/12/2022, ông Din đã mở thẻ ngân hàng tại một chi nhánh ở Hà Nội, lừa đảo số tiền là 54 triệu đồng. Người đàn ông cho biết, muốn giải quyết hồ sơ nhanh chóng thì phải nhờ Công an Hà Nội.

Thư khen của người dân gửi đến Công an.

Tiếp đó, có một số máy khác gọi đến, yêu cầu ông kết bạn Zalo. Người này tự xưng là Công an Hà Nội và có hình ảnh trên Zalo là Công an. Sau khi dọa nạt, đối tượng yêu cầu vợ chồng ông đóng cửa lại và không được nói với ai; yêu cầu cung cấp hết thông tin cá nhân của hai vợ chồng cùng toàn bộ sổ tiết kiệm gửi ngân hàng.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục dọa nạt, yêu cầu ông Din và vợ phải phối hợp điều tra, nếu không sẽ phong tỏa sổ ở ngân hàng và khởi tố bắt tạm giam, niêm phong tài sản...

Đồng thời, yêu cầu vợ chồng ông đến ngân hàng, chuyển 5 quyển sổ tiết kiệm với số tiền khoảng hơn 400 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp; khi đến ngân hàng thì không được nói với nhân viên ngân hàng nội dung trên.

Vì sợ hãi, khoảng 15h cùng ngày, hai vợ chồng ông Din đã mang 5 quyển sổ tiết kiệm đến ngân hàng. Khi đi đến nửa đường, vợ chồng ông Din chợt nghĩ đến các thủ đoạn lừa đảo đã được Công an xã Nam Hưng tuyên truyền trước đó nên quay về Công an xã nhờ giúp đỡ.

Sau khi nghe vợ chồng ông Din trình bày sự việc, đồng chí Nguyễn Văn Tảo, Phó trưởng Công an xã Nam Hưng đã trấn an tinh thần họ. Sau đó, khi đối tượng gọi điện thoại đến, đồng chí Nguyễn Văn Tảo đã nghe máy và vạch trần thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Ông Din sau đó đã viết thư cảm ơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Công an xã Nam Hưng. Từ việc gần dân, sát dân, lực lượng Công an cơ sở đã tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm.

Được biết, trước đó, Công an xã Nam Hưng đã thường xuyên tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng qua hệ thống loa phát thanh. Từ năm 2012 đến nay, Công an xã phối hợp với hội phụ nữ và hội cựu chiến binh phát khoản 4.000 tờ rơi đến từng hộ gia đình. Từ đó, đã giúp người dân nhận diện được các phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng để chủ động phòng ngừa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]