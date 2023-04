Vờ đi mua dâm để cướp rồi đâm bị thương chủ nhà nghỉ

Ngày 29/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bùi Hải Đường (SN 2002), trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi ‘Cướp tài sản’, đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng về tội danh trên.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Bùi Hải Đường nảy sinh ý định cướp tài sản của gái bán dâm. Để thực hiện hành vi Đường đã chuẩn bị trước 1 con dao kim loại và 1 số dụng cụ giấu trong túi đeo chéo. Sau đó, Đường sử dụng điện thoại di động truy cập trang Web Checkerviet.id, truy cập mục “Gái gọi Thanh Xuân - Ngã Tư Sở - Chùa Bộc” để tìm thông tin gái bán dâm nhằm cướp tài sản và liên lạc với chị P.T.H (SN 1985), quê ở tỉnh Thái Nguyên. Chị H. đồng ý hẹn bán dâm và đề nghị Đường đến nhà nghỉ, thuộc Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) lấy phòng.

Đối tượng Bùi Hải Đường tại cơ quan Công an.

Đối tượng Đường điều khiển xe mô tô đến nhà nghỉ gặp ông Nguyễn Văn Phòng lấy phòng 504 và trả tiền thuê là 200.000 đồng. Sau khi lên phòng, Đường gọi cho H. báo số phòng. Lo sợ đêm hôm có “biến”, H. dặn chị gái là P.T.B nếu có vấn đề gì thì ứng cứu… Khi H. mở cửa phòng 504 vào trong thì Đường đi ra khóa trải cửa, rồi đẩy ngồi xuống ghế cầu trượt đe dọa: “Mày ngồi yên không tao đánh, có tiền không đưa đây”. Chị H. đáp: “Em không có, có mỗi cái điện thoại anh lấy đi”. Đường nói: “Tao không lấy điện thoại của mày”. Thấy H. không mang theo tài sản gì nên đối tượng lấy băng dính để quấn miệng, 2 tay của nạn nhân lại rồi kiểm tra điện thoại.

Phát hiện có tin nhắn hỏi mua dâm nên Đường sử dụng điện thoại của H. nhắn tin yêu cầu khách mua dâm phải đặt cọc trước 500.000 đồng, chuyển tiền đến tài khoản của Đường. Lúc này chị B. gọi điện cho H. thì nghe thấy nói với giọng không bình thường “Chị ơi”, tiếp đó có giọng nam giới rất tục tĩu“... đang chơi gọi cái gì” rồi tắt máy. Nghi có việc không lành, B. đi xuống tầng 1 nói chuyện và nhờ ông Phòng đến phòng 504 để kiểm tra.

Ông Phòng cầm theo 1 tuýp sắt gõ cửa phòng 504, khi cửa mở ra, B. phát hiện Đường chính là người đã từng cướp tài sản xảy ra ngày 20/4/2023 nên tri hô. Thấy vậy, Đường bỏ chạy xuống tầng 1, tấn công ông Phòng và anh Nguyễn Văn Hiệu (con trai ông Phòng). Đường đã cắn vào mũi ông Phòng, dùng dao gây thương tích cho anh Hiệu ở má góc hàm trái. Khi xuống được tầng 1, do để quên chìa khóa xe máy trong phòng 504 nên đối tượng đã bỏ chạy mà không mang theo xe, vứt bỏ cuộn băng dính và bắt xe về nhà tại huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình).

Nhận được tin báo, Công an phường Khương Đình phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Xác định nơi ở của Đường, cơ quan Công an đã triệu tập về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Bùi Hải Đường khai nhận có hành vi cướp tài sản nêu trên phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.

Cơ quan điều tra đã đưa ông Nguyễn Văn Phòng và anh Nguyễn Văn Hiệu đến Trung tâm pháp y - Hà Nội để giám định tỷ lệ thương tích, kết quả: Tỷ lệ tổn hại sức khỏe sơ bộ của ông Nguyễn Văn Phòng là 09%. Tỷ lệ tổn hại sức khỏe sơ bộ của anh Nguyễn Văn Hiệu là 02%.

