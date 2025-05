Chặn xe khách bắt giữ nữ nghi can đang trốn từ Nghệ An vào TP.HCM

Ngày 19-5, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị này đã hoàn tất thủ tục để bàn giao Nguyễn Thị Tâm (30 tuổi, ngụ thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Thị Tâm thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 23 giờ 5 ngày 17-5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm cảnh sát giao thông Tuy An phối hợp với Phòng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên chặn xe khách đang chạy trên quốc lộ 1 từ Nghệ An vào TP.HCM.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Thị Tâm là nghi can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng bỏ trốn khỏi địa phương.