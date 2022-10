Phát hiện "ổ chứa" có lượt khách đến mua dâm “khủng”

Chỉ trong ngày bị lực lượng chức năng bắt quả tang, tại một nhà nghỉ ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã có 32 lượt khách đến mua dâm.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn cho biết vừa khởi tố 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Thìn (SN 1988, quê tỉnh Phú Yên), Hoàng Thị Tế (SN 1992, quê tỉnh Hà Giang), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1998, quê tỉnh Khánh Hòa) và Võ Hoàng Luật (SN 1989, quê tỉnh Phú Yên) về hành vi chứa chấp mại dâm.

Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn TP Quy Nhơn

Trước đó, đêm 12-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoàng An trên đường Trần Thị Kỷ, thuộc phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn), do Nguyễn Văn Thìn làm chủ thì phát hiện, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Thìn quen Tế qua mạng xã hội rồi chung sống với nhau như vợ chồng. Đến đầu tháng 3-2022, Thìn và Tế bàn bạc thuê lại khách sạn cũ để kinh doanh lưu trú và chứa mại dâm.

Sau đó, Thìn thuê lại ngôi nhà nói trên để làm nhà nghỉ, còn Tế trực tiếp tuyển 5 cô gái ở các tỉnh phía Bắc để bán dâm. Ngoài ra, Tế - Thìn còn liên hệ với một trang mạng internet đặt vấn đề ăn chia 50/50 tiền mua bán dâm khi giới thiệu khách đến nhà nghỉ của mình.

Để phục vụ cho hoạt động chứa mại dâm, giữa tháng 4-2022, Thìn thuê Liên làm lễ tân nhà nghỉ, bao ăn ở, tiền lương mỗi tháng là 4,5 triệu đồng. Sau đó, thấy "ăn nên làm ra", Thìn tiếp tục thuê Luật vào làm lễ tân cùng với Liên, bao ăn ở, cho tiền tiêu xài.

Hằng ngày, Thìn - Tế quản lý chung mọi hoạt động kinh doanh và mại dâm của nhà nghỉ Hoàng An. Cả hai sắp xếp phòng rồi nhắn tin báo lại số phòng, độ tuổi của khách để Liên, Luật sắp xếp gái bán dâm phục vụ.

Chỉ tính riêng ngày 12-6, tức thời điểm lực lượng chức năng bắt quả tang, nhóm của Thìn đã nhận 32 lượt khách đến nhà nghỉ mua dâm.

