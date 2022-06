Vỏ bọc hoàn hảo của hot girl "sang chảnh" chuyên làm điều mờ ám

Thứ Ba, ngày 14/06/2022 09:51 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong quá trình đi tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện Hằng và Nam đang làm điều mờ ám.

Ngày 14/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Hải Nam (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Chân dung Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam tại cơ quan công an.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 20h30 ngày 2/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang – Cửa Nam đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Hằng và Hoàng Hải Nam có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật bị cảnh sát thu giữ.

Lực lượng công an đã thu giữ số tang vật là 4 viên ma tuý tổng hợp và 3,366 gam Ketamine. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma tuý tổng hợp và 23 gam MDMA.

Phạm Thị Hằng là một hot girl trên facebook.

Đáng chú ý, Hằng là một hot girl với nhiều người theo dõi trên mạng xã hội facebook. Đối tượng thường xuyên đăng tải những tấm hình “sang chảnh” với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Với mỗi tấm hình như vậy, Hằng có lượt tương tác “khủng” khi đạt gần 2 nghìn lượt like và hàng trăm bình luận. Trên facebook cá nhân, nữ đối tượng cũng tự giới thiệu bản thân làm trong lĩnh vực làm đẹp, tuy nhiên thực tế Hằng lại buôn ma tuý và bị cảnh sát bắt quả tang.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-boc-hoan-hao-cua-hot-girl-sang-chanh-chuyen-lam-dieu-mo-am-5020221469522469...Nguồn: http://danviet.vn/vo-boc-hoan-hao-cua-hot-girl-sang-chanh-chuyen-lam-dieu-mo-am-50202214695224691.htm