Vĩnh Phúc: Bắt 3 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 12:27 PM (GMT+7)

Từ tin báo về việc người dân phát hiện nhóm người Trung Quốc lang thang trên đường phố, không đeo khẩu trang, cơ quan công an đã làm rõ đường dây phạm pháp liên quan nhóm người này.

Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các đối tượng nói trên gồm Đặng Xuân Tuấn (SN 1979, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Phạm Trung Tấn (SN 1982, ở xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); Trần Thị Hường (SN 1977, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

3 đối tượng tại trụ sở công an

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai báo quanh co, không thành khẩn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, ngày 6/5, người dân phường Nam Viêm, TP Phúc Yên phát hiện nhóm người Trung Quốc không đeo khẩu trang đang đi bộ lang thang trên địa bàn nên đã báo cho cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, số người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã điều tra, làm rõ các đối tượng Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn và Trần Thị Hường đã cấu kết với nhóm người Trung Quốc này để đưa họ xuất cảnh trái phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

