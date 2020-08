Viện Kiểm sát vào cuộc vụ 3 phạm nhân tử vong tại trại tạm giam ở Bắc Kạn

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ phạm nhân tử vong tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này đã vào cuộc.

Chiều 20/8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc 3 phạm nhân liên tiếp tử vong trong vòng nửa tháng qua tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã yêu cầu các quản giáo, giám thị liên quan báo cáo, giải trình chi tiết về các vụ việc. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn để điều tra, làm rõ các vụ việc.

Thông tin thêm về vụ việc xảy ra ra gần đây nhất, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng 6h30, ngày 18/8/2020, cán bộ quản giáo phát hiện bị can Già Bá Mài (SN 1992, trú tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong, nghi tự tử bằng hình thức thắt cổ tại buồng giam số 8, nhà B, Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.

Già Bá Mài là bị can đang bị tạm giam chờ xét xử về hành vi vận chuyển trái phép 55 bánh heroin. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại buồng giam này còn có 2 bị can trong các vụ án khác bị giam chung buồng với Già Bá Mài. Tuy nhiên, những người này đều khai nhận do ngủ say nên không hề hay biết gì về ý định cũng như diễn biến vụ việc.

Những người này cho biết thêm, đêm trước đó, Gà Bà Mài một mình thức đến khoảng 2h sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau, khi được quản giáo gọi dậy, những người này mới biết Già Bá Mài dùng viền chăn và quần áo bện thành dây để treo cổ tự sát.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 1/8/2010, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn cũng xảy ra vụ 2 phạm nhân mới bị kết án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm bị giam giữ tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn cùng được phát hiện đã tự tử bằng cách treo cổ.

Cụ thể, 2 bị cáo Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (cùng SN 1988) cùng trú tại xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, là các bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt mức án tử hình ngày 29/7.

Sáng 1/8, cán bộ Trại Tạm giam phát hiện Vân và Bằng đã treo cổ tự tử. Đáng chú ý, theo các quản giáo, lúc đó 2 bị cáo này chân vẫn bị cùm, sợi dây được bện lại bằng sợi vải chăn và chiếu. Khi được phát hiện, Vân và Bằng đều đã tử vong.

