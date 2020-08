Cần Thơ: 1 bị án tự tử trước ngày chấp hành án phạt tù

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 22:00 PM (GMT+7)

Đến hạn chót phải đến cơ quan công an để chấp hành án phạt tù theo lệnh của tòa thì bất ngờ bị án Nguyễn Hoàng Trung Kiên uống thuốc tự tử.

Tối 12-8, nguồn tin của PLO cho hay anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, bị án của vụ án phá hủy nhà kho bỏ trống vừa bị TAND TP Cần Thơ tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù) đã uống thuốc tự tử

Nguyễn Hoàng Trung Kiên đang trên xe chuyển viện cấp cứu. Ảnh: BCA

Liên hệ với số điện thoại của anh Kiên thì có giọng nữ trả lời máy nhận là chị ruột anh Kiên. Người này cho biết, từ chiều hôm nay anh Kiên rất buồn, đến khoảng 19 giờ, bất ngờ anh Kiên uống thuốc tự tử.

“Khi gia đình hay, có chuyển Kiên đến Bệnh viện Thới Lai để cấp cứu, hiện đang trên đường chuyển lên bệnh viện tuyến trên” – người này cho biết thêm.

Khoảng 21 giờ 30, chị ruột anh Kiên cho biết hiện anh đang được cấp cứu tại BV đa khoa TP Cần Thơ.

Nguyễn Hoàng Trung Kiên đang được đưa vào BV đa khoa Cần Thơ để cấp cứu. Ảnh: BCA

Anh Kiên là bị án của vụ án phá hủy nhà kho bỏ trống vừa bị TAND TP Cần Thơ bác kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Kiên chín tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cạnh đó, tòa cũng bác kháng cáo của bị án về việc xin lại máy xúc làm phương tiện mưu sinh, tuyên tịch thu sung công máy xúc (phương tiện phạm tội của bị cáo).

Sau đó, Kiên có đơn xin hoãn thi hành hình phạt tù của người bị kết án với lý do bản thân là lao động chính trong gia đình, vợ không có nghề nghiệp ổn định, con còn nhỏ và cha mẹ bị bệnh. Đến ngày 10-8, TAND huyện Thới Lai có công văn trả lời đơn xin hoãn thi hành án của anh Kiên.

Cụ thể, TAND huyện Thới Lai nhận định, các tài liệu mà người bị kết án cung cấp và lý do anh Kiên nêu trong đơn không thuộc trường hợp được xem xét tạm hoãn. Do đó, TAND huyện Thới Lai yêu cầu anh Kiên hạn chót là ngày 13-8 phải có mặt tại Công an huyện để chấp hành án.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2011, ông Nguyễn Hoàng Việt (cha của bị cáo Kiên) được UBND huyện Thới Lai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, diện tích hơn 3.000 m2, mục đích sử dụng chuyên trồng lúa nước.

Cuối năm 2017, UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định về việc thu hồi đất của ông Việt nêu trên để xây dựng khu đô thị mới huyện Thới Lai… Ông Việt không đồng ý với giá hỗ trợ của UBND huyện nên đầu năm 2018 ông có đơn khiếu nại. Sau đó, cả UBND huyện và UBND TP Cần Thơ đều bác khiếu nại của ông Việt…

Ngày 12-9-2019, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc giao đất đợt 2 cho Công ty CP đầu tư CADIF để đầu tư xây dựng khu đô thị mới huyện Thới Lai, trong đó có thửa đất nêu trên của ông Việt. Ngày 21-2-2020, Sở TN&MT tiến hành giao đất trên thực địa cho Công ty CADIF.

Trong quá trình thi công, Công ty CADIF có hợp đồng với Công ty CP Hưng Thịnh Phát san lấp mặt bằng, đường giao thông… Công ty này đã xây dựng nhà kho chứa vật tư có diện tích 6x10m, mái và vách bằng tôn sóng vuông, khung cột thép tiền chế, phần chống đỡ bằng cột sắt tròn trên diện tích đất của ông Việt mà UBND TP Cần Thơ đã giao cho Công ty CADIF. Chi phí xây dựng kho, Công ty CADIF đã thanh toán lại cho Hưng Thịnh Phát.

Ngày 16-3-2020, Kiên nghe thông tin có khả năng UBND TP hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Việt.

Sau đó, Kiên gặp anh H. là cán bộ kỹ thuật quản lý công trình xây dựng khu đô thị mới huyện Thới Lai yêu cầu anh này tháo dỡ nhà kho đi. Anh này cho công nhân di dời vật tư trong nhà kho đi nơi khác rồi đóng cửa kho lại.

Khoảng 16 giờ ngày 27-3-2020, Kiên lái máy xúc kéo sập nhà kho nêu trên. Anh H. lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình Kiên dùng máy xúc xúc sập nhà kho và trình báo đến công an…

Theo kết luận giám định, nhà kho sập hoàn toàn trị giá thiệt hại hơn 29 triệu đồng.

