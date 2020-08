Công an thông tin vụ 2 tử tù chết trong trại tạm giam

Vận chuyển 22 bánh heroin Trước đó, đầu tháng 9-2019, Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, phát hiện hai chiếc ô tô, một do Lăng Văn Vân điều khiển, một do Lăng Văn Thủy (42 tuổi, trú tại Cao Bằng) điều khiển chở theo Lương Văn Bằng. Kiểm tra, công an thu giữ 22 bánh heroin (hơn 7,7kg) và 34,77g ma túy loại Methamphetamine. Ngày 29-7, TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt cả ba mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.