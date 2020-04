Vì sao "chiến binh" Sasuke Nguyễn Phước Huynh bị bắt?

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng có hỗ trợ chuyển khoản nhằm hợp pháp hóa việc thanh toán theo quy định của pháp luật, một "chiến binh" Sasuke lập công ty làm ăn nhưng lại đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phước Huynh (sinh năm 1982, quê tỉnh Gia Lai), Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang (gọi tắt là Công ty Huynh Mang Yang, trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Phước Huynh còn được biết đến là một "chiến binh" Sasuke (người chơi gameshow vận động "Không giới hạn - Sasuke Việt Nam") khá nổi tiếng.

Mua bán hóa đơn để lừa đảo

Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra ban đầu xác định, thông qua hệ thống mạng Internet, Nguyễn Phước Huynh đã liên hệ với một đối tượng tên Phong để đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Vận tải Thanh Ngọc Phát (gọi tắt Công ty Thanh Ngọc Phát) xuất bán cho Công ty Huynh Mang Yang với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 5 tỷ đồng, sau thuế hơn 5,5 tỷ đồng. Nội dung mua hàng là vật tư xây dựng, với mức phí 4% giá trị trước thuế (tương đương 200 triệu đồng).

Đối tượng Nguyễn Phước Huynh.

Theo thỏa thuận, Phong sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của công ty Huynh Mang Yang, sau đó chuyển khoản đến công ty Thanh Ngọc Phát (thực hiện chuyển vào và rút ra 2 lần). Qua liên hệ trước của Phong, ông Nguyễn Chánh Thi (sinh năm 1986, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) cho Nguyễn Phước Huynh và Phong vay số tiền 2,6 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 5,2 triệu/ngày) để Phong và Huynh sử dụng thanh toán chuyển khoản, nhằm hợp pháp hóa việc Phong bán hóa đơn giá trị gia tăng cho Huynh.

Ông Thi sẽ giao cho Huynh 2,6 tỷ đồng để nộp vào tài khoản của công ty Huynh Mang Yang. Tiếp theo, Huynh dùng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến qua mạng Internet (Internet Banking) chuyển tiếp số tiền này qua tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát để tạo thanh toán là có thật việc mua, bán hàng hóa theo hợp đồng. Sau đó, Phong sẽ rút số tiền trên từ tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát để chuyển trả lại cho ông Thi kèm tiền lãi cho vay.

Vào lúc 10 giờ ngày 15/4/2020, tại phòng giao dịch của ngân hàng, Huynh nhận 2,6 tỷ đồng từ ông Thi và nộp vào tài khoản của công ty Huynh Mang Yang. Sau đó, Huynh sử dụng điện thoại di động thông qua Internet banking chuyển tiếp số tiền trên vào tài khoản cá nhân đứng tên Huynh chứ không chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Thanh Ngọc Phát.

Khi ông Thi và Phong thắc mắc, Huynh lấy lý do lỗi mạng, nhập sai mã xác thực (mã OTP) để trì hoãn. Khi những người trên yêu cầu Huynh dùng ủy nhiệm chi để chuyển tiền, Huynh lại tiếp tục nại ra việc để quên giấy chứng minh nhân dân ở trụ sở Công ty Huynh Mang Yang ở phường Tân Định, quận 1 nên phải quay về lấy mới có thể dùng ủy nhiệm chi để chuyển tiền.

Tại nơi từng được thuê làm công ty, những người xung quanh cho biết nguyễn Phước Huynh đã đi khỏi đây lâu rồi.

Đến nơi, thấy trụ sở Công ty Huynh Mang Yang có treo biển hiệu nhưng khóa ngoài, đồng thời nghe người xung quanh nói công ty không hoạt động đã lâu, ông Thi và Phong nghi ngờ Huynh cố tình kéo dài thời gian để bỏ trốn nên đưa Huynh về quán nước gần trụ sở Ngân hàng ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu đợi ngân hàng mở cửa (lúc này đang giờ nghỉ trưa).

Huynh tiếp tục lấy lý do cần điện thoại để báo cho người thân mang hộ chiếu đến để thực hiện việc chuyển tiền bằng ủy nhiệm chi (thực tế là điện thoại cho người đến chở y bỏ trốn). Lợi dụng sơ hở, Huynh bỏ chạy qua đường, leo lên xe của một đối tượng đang chờ sẵn định tẩu thoát.

Thi, Chín và Phong đuổi theo một đoạn thì bắt được Huynh, cùng đó có một nhóm người lạ mặt tấn công ba người trên. Lúc này trên đường đông người, khi Thi truy hô, những người dân và người đi đường đã đến hỗ trợ để bắt Huynh cùng người chở Huynh (tên Phúc) đưa đến giao cho Công an phường 6, quận Bình Thạnh và trình báo sự việc.

Sau khi xem xét vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển vụ việc lên Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Huynh thừa nhận sai phạm và khai lợi dụng việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng có hỗ trợ chuyển khoản nhằm hợp pháp hóa việc thanh toán theo quy định của pháp luật, Huynh lên mạng tìm kiếm các đối tượng bán hóa đơn để đặt mua, sau đó nhận tiền mặt chuyển khoản thanh toán cho giao dịch không có thật và chiếm đoạt.

Trước đó, vào ngày 7/4, cũng thủ đoạn như trên, Huynh đã thực hiện trót lọt một vụ, chiếm đoạt của một cá nhân tên Phúc 2,3 tỷ đồng.

Huynh đã mất CMND còn hộ chiếu thì đã cầm cố lấy tiền xài nên hoàn toàn không có chuyện Huynh quên CMND hay nhờ người nhà cầm hộ chiếu lên để thực hiện việc chuyển tiền bằng ủy nhiệm chi như đã lừa Thi, Chín, Phong. Huynh đã giao nộp cơ quan điều tra hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến vụ việc trên cùng thẻ tài khoản, séc rút tiền.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huynh ở khu dân cư City Land (phường 7, quận Gò Vấp), Cơ quan điều tra đã thu giữ một số con dấu nghi làm giả của UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng; của UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội...

Cơ quan điều tra cũng xác minh Công ty Huynh Mang Yang và xác định, công ty này không còn hoạt động tại địa chỉ trên. Từ tháng 1/2019 đến nay, Chi cục thuế quận 1 xác định công ty Huynh Mang Yang không thực hiện kê khai, báo cáo thuế theo quy định. Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ chí Minh, công ty này hiện vẫn còn hoạt động.

“Chiến binh” Sasuke trước khi bị bắt

Trước khi bị bắt về tội lừa đảo, Nguyễn Phước Huynh được biết đến là một "chiến binh" Sasuke (người chơi game show Không giới hạn) nổi tiếng ở Việt Nam và trên thế giới. Trong giới hâm mộ chương trình Không giới hạn và những chiến binh Sasuke, Huynh là cái tên quá quen thuộc.

Huynh chiến thắng trong cuộc thi ở Singapore.

Nguyễn Phước Huynh tham gia game show Không giới hạn Việt Nam ngay từ mùa đầu tiên vào năm 2015 nhưng chưa giành chiến thắng, sau đó tiếp tục tham gia game show này vào mùa 2.

Lần thứ 2 tham dự, Nguyễn Phước Huynh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều thứ 2 sau Lê Văn Thực - người vô địch Không giới hạn năm 2016.

Tham gia mùa 2, Phước Huynh là người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh tháp Midoriyama với thời gian còn dư khoảng 0,6 giây. Ở Sasuke Việt Nam, thành tích của Huynh đứng sau David Campbell và Lê Văn Thực.

Ngoài ra, Huynh cũng đã từng là đội trưởng của đội tuyển Sasuke Việt Nam khi thi đấu giao hữu với các chiến binh Sasuke quốc tế.

Thành tích nổi bật nhất của Phước Huynh được cộng đồng quốc tế nhắc tới là lần chiến thắng cuộc thi "sờ" xe Subaru tại Singapore sau 77 giờ 58 phút vào năm 2016. Đây là cuộc thi vận động của một hãng xe Nhật Bản tổ chức tại Singapore và là lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam chiến thắng trong cuộc thi này.

Được biết, Phước Huynh đã 5 lần tham dự giải này và phải đến năm 2016 thì Phước Huynh giành được chiến thắng.

Ngày 28/7/2017, Phước Huynh thành lập Công Ty TNHH Huynh Mang Yang, ngành nghề chính là xây dựng nhà các loại.

Nguyễn Phước Huynh khi tham gia chiến binh Sasuke.

Huynh lợi dụng hoạt động cho vay để hợp thức hóa việc thanh toán qua tài khoản khi mua hóa đơn giá trị gia tăng, Huynh nhận tiền vay 2,6 tỷ đồng từ ông Nguyễn Chánh Thi để nộp vào tài khoản công ty do mình làm giám đốc, nhưng lại lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên.

Chủ trương của nhà nước là bắt buộc các giao dịch trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng, điều này là rất đúng. Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay là thông tin trên chứng từ ủy nhiệm chi và sao kê không ghi rõ thông tin giao dịch nên rất khó cho cơ quan chức năng kiểm tra. Để tăng cường phối hợp giữa các ngành, cần có quy định bắt buộc ngân hàng phải ghi rõ tên, số tài khoản, mã số thuế của các bên và nội dung giao dịch.

Một vấn đề nữa là chỉ có giao dịch qua ngân hàng mới chống được trốn thuế và đặc biệt là tham nhũng. Ở các nước có hệ thống kiểm soát tài chính phát triển, chỉ cần nạp một lượng tiền cỡ 1 ngàn euro vào tài khoản và tiền đó không rõ nguồn gốc là bị ngân hàng hủy tài khoản. Có nghĩa là tính minh bạch rất cao.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục triệu tập, lấy lời khai của các cá nhân để làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng liên quan. Cơ quan Điều tra yêu cầu ai là nạn nhân bị Huynh lừa với chiêu thức trên đến cơ quan điều tra (Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận10, TP Hồ Chí Minh để trình báo.

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Vi-sao-chien-binh-Sasuke-Nguyen-Phuoc-Huynh-bi-bat-592942/