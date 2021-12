Vì sao bé gái 8 tuổi bị bạo hành về sống với cha?

Mẹ bé A yêu cầu khởi tố người cha Ngày 29-12, anh Nguyễn Quang Vinh cho biết, đã nhận được ủy quyền của mẹ ruột bé A làm việc với Công an quận Bình Thạnh để làm rõ trách nhiệm của người cha trước cái chết của con gái. Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ ruột bé A) đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông NKTTh. Trong đơn, chị Hạnh đặt vấn đề vì sao trong suốt một năm qua, biết Trang hành hạ cháu A nhưng Th lại không quyết liệt ngăn chặn, bảo vệ con gái, đưa cháu đi chữa trị và trình báo sự việc. Đồng thời, chị Hạnh cho rằng nội dung biên bản khám nghiêm tử thi mà chị nhận được có nêu rõ: “Cháu VA bị phù nề phổi cấp; trên cơ thể có nhiều vết bầm tím; đầu có vết rách bị cạo để khâu; đầu có vết sẹo cũ; nách trái bị bầm tím, mông bầm tím khoảng lớn. Nguyên nhân cái chết là do phù nề phổi cấp và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra”. Do đó, chị Hạnh yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ hành vi, đồng thời khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Th. Nguyễn Yên