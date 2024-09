Vị Phó Giám đốc bị bắt cóc và kế hoạch 'hoàn hảo' của nhóm tội phạm (P cuối): Những kẻ 'liều mạng'

Bước sang ngày thứ 2 anh C (Phó Giám đốc một công ty nội thất tại TP Cần Thơ) bị bắt cóc đòi chuộc 10 tỷ đồng, không khí gia đình nạn nhân trở nên căng thẳng tột độ. Nhóm tội phạm liên tục dùng tài khoản Zalo của anh C để liên lạc, thúc ép chuyển tiền. Do lo lắng, người nhà anh C đã chuyển cho những kẻ bắt cóc hơn 40 triệu đồng.

Các dữ liệu camera thu được thể hiện, sau khi đưa anh C lên xe ô tô bằng "vũ lực", nhóm đối tượng đã di chuyển về tỉnh Vĩnh Long. Quá trình xác minh cho thấy, chúng đang tá túc tại một căn nhà ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Cùng lúc này, công tác nghiệp vụ cũng giúp công an xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu việc bắt cóc anh C và tống tiền là hai anh em ruột. Chúng là Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi), Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Các đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Các tổ trinh sát được lệnh bám sát di biến động của Nghĩa và Nguyên. Đến 0h10 ngày 12/5, Công an Hậu Giang phát hiện Nghĩa đang ngồi tại một quán nước ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), cách nơi chúng giữ anh C tới 40km. Nghĩa lập tức bị bắt giữ. Khai thác nhanh đối tượng, công an xác định được địa điểm anh C bị nhốt. Lúc này có Nguyên đang trông giữ.

Vòng vây khép chặt, Nguyên phát hiện công an đến, gã điên cuồng dùng dao khống chế nạn nhân. Trước sự manh động của đối tượng, lực lượng Công an Hậu Giang đã dùng nhiều biện pháp, trong đó có thuyết phục Nguyên buông vũ khí đầu hàng nhằm hưởng sự khoan hồng.

Hung khí và xe ô tô nhóm đối tượng sử dụng để bắt cóc anh C (ảnh tư liệu)

Nguyên như "con thú" bị dồn vào đường cùng, liên tục la hét, từ chối sự vận động, thương thuyết của công an. Hắn hé cửa, tay cầm dao kề cổ nạn nhân và yêu cầu phải thả Nghĩa, đồng thời cung cấp cho chúng một xe ô tô để bỏ trốn.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, Nguyên liên tục ra yêu sách, đòi công an phải đáp ứng. Gã cũng thể hiện sự manh động mỗi lần yêu cầu bị các chiến sĩ công an khéo léo từ chối.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, nhận định Nguyên thấm mệt, sẽ mất cảnh giác, các lực lượng đồng loạt áp sát. Chỉ trong tích tắc, lúc Nguyên "lơ là", các trinh sát xô cửa xông vào tước dao, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nạn nhân cũng như lực lượng thi hành công vụ.

Lời khai của Nghĩa, Nguyên cho thấy, do túng thiếu, chúng lên kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc. Do biết anh C làm Phó Giám đốc một công ty nội thấy, gia đình có điều kiện kinh tế nên Nghĩa, Nguyên quyết định thực hiện hành vi phạm tội với anh này.

Qua các mối quan hệ quen biết, hai anh em Nguyên thuê Nguyễn Quốc Thanh (37 tuổi, trú TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (46 tuổi, sống lang thang) thực hiện việc bắt cóc anh C với giá 300 triệu đồng một người.

Để mưu đồ thành công, nhóm đối tượng đã tìm thuê 2 căn nhà, một ở Hậu Giang nhằm dụ anh C đến, một căn ở Vĩnh Long để khi bắt được sẽ đưa anh C về đây giam giữ, đòi tiền.

Chiếc xe ô tô chúng dùng để di chuyển, phạm tội cũng được thuê từ người làm dịch vụ cho thuê xe tự lái. Tất cả giấy tờ dùng để thuê các tài sản trên đều là giả nhằm tránh bị công an phát giác.

Qua truy xét, chỉ ít giờ sau, Công an Hậu Giang đã bắt được Thanh và Chánh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội cùng với anh em Nguyên, Nghĩa.

Mặc dù đã lên kế hoạch hết sức chi tiết, bài bản thế nhưng những kẻ bắt cóc đã không thể thoát được sự truy lùng của Công an tỉnh Hậu Giang. Cuối cùng, những kẻ "liều mạng" này sẽ phải trả cái giá xứng đáng về hành vi mình gây ra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]