Cuộc giải cứu doanh nhân bị bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồng

"Đây là vụ án phức tạp, thủ đoạn phạm tội chưa từng xảy ra tại địa phương. Kẻ cầm đầu Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, anh ruột của Nguyễn Thanh Nguyên) hiểu biết pháp luật, từng là Trưởng phòng kinh doanh một công ty xăng dầu nên lập kế hoạch bắt cóc tống tiền rất tinh vi", thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, nói về vụ án triệt phá hôm 12/5.

Cơ quan điều tra xác định, anh em Nghĩa và Nguyễn Quốc Thanh, 37 tuổi, và Lý Minh Chánh (46 tuổi, sống lang thang) đều nghiện ma túy. Cần tiền tiêu xài, Nghĩa rủ cả nhóm bắt cóc Phó giám đốc Công ty tư vấn thiết kế - trang trí nội ngoại thất (dạng công ty gia đình) nổi tiếng tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, tống tiền 10 tỷ đồng. "Con mồi" thuộc gia đình có điều kiện, còn khá trẻ, ngoài việc kinh doanh còn kiêm tư vấn, thiết kế cho khách hàng...

Nghĩa và đồng phạm thuê ôtô; mua thuốc mê, bình xịt hơi cay, dây trói, dao, băng keo... "Chúng còn chừa sẵn ma túy để khi nạn nhân phản kháng, hô hoán sẽ ép sử dụng cho mê man; chuẩn bị sẵn hai cây gỗ để đánh gãy chân nếu bỏ chạy", thượng tá Thơ cho biết.

Nhóm bắt cóc: Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thanh Nguyên, Lý Minh Chánh, Nguyễn Quốc Thanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hậu Giang

Giăng bẫy

Đầu tháng 5, anh em Nghĩa dùng giấy tờ giả thuê căn nhà hai tầng ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, làm nơi bàn bạc, phân công nhiệm vụ và để giam giữ con tin khi thực hiện phi vụ bắt cóc. Ngày 9/5, nhóm này sang xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác tại khu dân cư.

Chúng giả vờ sửa chữa nhà, dựng bảng thuê thợ tân trang, hoàn thiện căn nhà. Tiếp đó, Nghĩa dùng sim rác liên hệ với Phó giám đốc công ty nội thất, lừa "con mồi" đến khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công... làm hợp đồng trang trí nội thất.

Chiều 10/5, Phó giám đốc công ty lái ôtô đi gặp khách hàng. Gần đến nơi, anh chụp ảnh cảnh vật trên đường, gửi cho bạn và rủ "chút xong việc đi uống cà phê".

Trong thời gian này, Nghĩa gọi điện đến công ty nội thất dò hỏi, biết Phó giám đốc đi một mình nên quyết định ra tay. Khi "đối tác" vừa bước vào nhà liền bị nhóm Nghĩa xịt hơi cay, chụp thuốc mê, trói đưa lên ôtô chở về giam giữ tại căn nhà thuê ở Vĩnh Long. Nghĩa bảo Thanh và Chánh lánh mặt, việc trông giữ con tin và đòi tiền chuộc để anh em họ đảm trách, khi nào lấy được tiền chuộc sẽ cho mỗi người 300 triệu đồng.

Sáng hôm sau, anh em Nghĩa dùng điện thoại của Phó giám đốc nhắn tin cho vợ và anh trai nạn nhân, yêu cầu phải đưa 10 tỷ đồng "chuộc mạng". Gia đình con tin phải chuyển khoản trước một tỷ đồng, nếu báo công an "thì nhận xác nguời thân".

Do là ngày cuối tuần ngân hàng không làm việc, gia đình nạn nhân không thể chuyển khoản số tiền quá lớn, tạm chuyển trước cho nhóm Nghĩa 2 lần 44,5 triệu đồng và trình báo công an lúc hơn 11h.

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long... huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác khẩn trương truy tìm nhóm bắt cóc; giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin.

Từ bức ảnh "rủ uống cà phê" do bạn nạn nhân cung cấp, cảnh sát xác định nơi Phó giám đốc gặp nạn là gần khu dân cư mới ở xã Tân Phú Thạnh. Trích xuất camera khu vực này và dò hỏi người dân, các trinh sát tìm đúng căn nhà nhóm Nghĩa dụ nạn nhân đến. Hiện trường vẫn còn một số vật dụng mà chúng sử dụng để khống chế con tin.

Ngay sau đó cảnh sát phát hiện Nghĩa đang ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, bắt giữ lúc hơn 0h ngày 12/5. Khai thác nhanh, 30 phút sau, thượng tá Huỳnh Minh Thơ cùng các trinh sát tiếp cận căn nhà tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Hơn hai giờ căng thẳng giải cứu con tin

Phát hiện bị bao vây, Nguyên hai tay 2 dao kề cổ Phó giám đốc, hét lên sẽ giết con tin nếu cảnh sát đến gần. Thượng tá Huỳnh Minh Thơ nhỏ nhẹ thuyết phục Nguyên bỏ hung khí, thả nạn nhân để được hưởng khoan hồng; đồng thời "kéo giãn bầu không khí, không tạo áp lực" có thể kích động hắn manh động.

Tuy nhiên, Nguyên lồng lộn hăm dọa, yêu cầu cảnh sát phải thả anh trai, cung cấp một ôtô và để anh em hắn đưa nạn nhân bỏ trốn. Khi anh em Nguyên an toàn sẽ thả con con tin.

Thiếu tá Hồ Việt Quốc, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Vĩnh Long, cùng 17 đồng đội tinh nhuệ được điều đến hiện trường.

Căn nhà có một lầu, hai bên là tường nhà dân, có một cửa sổ bên hông. "Chỉ có một cửa lớn phía trước nên việc tiếp cận để vào bên trong rất khó khăn. Nguyên lúc này ngồi trên ghế, kẹp nạn nhân dưới sàn, hai tay cầm hai dao kề cổ, mắt luôn theo sát lực lượng làm nhiệm vụ bên ngoài, dọa nếu ai lại gần sẽ cắt cổ nạn nhân ngay lập tức", thiếu tá Quốc kể.

Các lực lượng họp nhanh tại hiện trường và quyết định: một tổ công tác sẽ tạo tiếng động lớn bên ngoài làm cho Nguyên mất tập trung, sơ hở. Khi đó, thiếu tá Quốc dùng súng điện bắn kẻ này để trinh sát ập vào giải cứu con tin.

Khi các tổ trinh sát vào vị trí thì bên trong Nguyên liên tục yêu cầu cảnh sát thả Nghĩa ra và đem ôtô đến... "nếu không sẽ lập tức cắt cổ" nạn nhân.

Các tổ trinh sát lại hội ý cấp tốc, thống nhất ưu tiên đảm bảo tính mạng con tin trước. Theo đó, thượng tá Huỳnh Minh Thơ đồng ý yêu cầu của Nguyên, đồng thời đề nghị đồng đội "đáp ứng từ từ" để chờ thời cơ thực hiện kế hoạch giải cứu nạn nhân.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long tại lễ nhận khen, thưởng của Công an tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hoàng Thân

Gần 3h sáng, thiếu tá Quốc nép vào ô cửa sổ căn nhà, thủ súng chờ. Một lúc sau, mũi trinh sát bên ngoài đập cửa chính ngôi nhà để dụ Nguyên tập trung vào hướng đó.

Nguyên giật mình, co chân phải (đang đè lên người nạn nhân) lên, nhìn vào hướng cửa la hét. Lập tức, thiếu tá Quốc bắn một phát trúng ngay khớp gối khiến anh ta ngã gục. Thượng tá Huỳnh Minh Thơ cùng các trinh sát ập vào tước dao trên tay Nguyên, khống chế; giải cứu con tin an toàn.

Nguyễn Quốc Thanh và Lý Minh Chánh bị bắt vào hôm sau. Cả băng nhóm bị điều tra về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng phá án, UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng bằng khen và thưởng 70 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành A.

Công an tỉnh Hậu Giang cũng khen và thưởng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long.

