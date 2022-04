Vây bắt thành công đối tượng dùng dao đâm trọng thương người đàn ông khuyết tật

Sau hơn một ngày lẩn trốn trong rừng, Đàm Minh Quang đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thông tin từ UBND xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Công an xã đã phối hợp với Công an huyện Thạch Hà bắt giữ thành công đối tượng Đàm Minh Quang (22 tuổi, ở thôn Đại Hải, xã Thạch Hải) sau hơn một ngày truy tìm tại núi Đỉnh Tân (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà).

Nghi phạm bị bắt sau hơn một ngày lẩn trốn trong rừng.

Trước đó, tối 25/4, do mâu thuẫn nên Đàm Minh Quang đã dùng dao đâm trọng thương anh Trần Văn Mạnh (39 tuổi, ở cùng thôn).

Ngay sau khi gây án, nghi phạm Quang đã bỏ chạy lên núi Đỉnh Tân để lẩn trốn. Còn anh Mạnh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Thạch Hải phối hợp với Công an huyện Thạch Hà tổ chức lực lượng để bắt giữ Quang. Sau hai ngày huy động hàng trăm chiến sỹ nhằm bao vây, truy lùng trên núi Đỉnh Tân, vào trưa 26/4 lực lượng Công an đã vây bắt thành công đối với đối tượng Đàm Minh Quang.

Theo chính quyền địa phương, Quang từng nghiện ma túy, phải vào trại cai nghiện. Sau khi trở về địa phương, nghi phạm có dấu hiệu không bình thường. Riêng nạn nhân bị Quang đâm trọng thương bị câm bẩm sinh, hiện được điều trị tại cơ sở y tế.

