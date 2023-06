Vác mã tấu chém người như phim ‘xã hội đen’

Chiều 4/6, đại diện Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đã xác định được nghi can trong vụ chém người xảy ra trước cổng một công ty trên địa bàn xã An Tây và đang tiến hành truy bắt.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 3/6, Công an thị xã Bến Cát nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một vụ có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” xảy ra trước cổng Công ty JOHN WAY (Khu công nghiệp 3/2, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Quá trình làm việc với công an, bảo vệ công ty nói trên cho biết, khi ông đang ngồi trong phòng bảo vệ thì anh Nguyễn Văn Duy (22 tuổi) dùng tay phải giữ vết thương ở tay trái chạy đến cổng công ty nhờ gọi xe cấp cứu.

Nghe nhân viên bảo vệ này trả lời “tôi không có số điện thoại của xe cấp cứu" thì nạn nhân chạy ra khỏi cổng công ty rồi lên một xe mô tô do một phụ nữ điều khiển rời đi. Thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, nam bảo vệ liền gọi điện báo Công an xã An Tây.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại cảnh nạn nhân bị đuổi chém

Quá trình thu thập dữ liệu từ camera an ninh xác định có một thanh niên mặc áo đen ngắn tay, cầm hung khí giống mã tấu đuổi chém anh Duy.

Từ đặc điểm nhận dạng, công an xác định nghi can tên Nguyễn Trường Thọ (23 tuổi). Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi ở của Thọ tại nhà trọ ở ấp Lồ Ồ (xã An Tây, thị xã Bến Cát) thì không có mặt nghi can.

Công an thị xã Bến Cát xác định, từ khi xảy ra vụ chém anh Duy đến nay, đối tượng Thọ đã bỏ trốn, không trở về phòng trọ. Công an thị xã Bến Cát đang tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nạn nhân bị chém gây nhiều thương tích

Theo bệnh án từ bệnh viện, nạn nhân Duy bị một vết thương kích thước 1/3 trên cẳng tay trái gây đứt gân cơ. Mạch quay của tay trái khó bắt, không thấy tổn thương xương. Cẳng tay trái chỉ tổn thương mô mềm (cơ), mạch máu, thần kinh...

Nạn nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để nối cơ và điều trị.

Nguồn: https://tienphong.vn/vac-ma-tau-chem-nguoi-nhu-phim-xa-hoi-den-post1540078.tpoNguồn: https://tienphong.vn/vac-ma-tau-chem-nguoi-nhu-phim-xa-hoi-den-post1540078.tpo