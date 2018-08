Uống rượu với giám đốc, nữ nhân viên tỉnh dậy trong tình trạng không mặc quần áo

Thứ Hai, ngày 13/08/2018 13:45 PM (GMT+7)

Được vị giám đốc mời dùng cơm và có uống rượu, sau đó nữ nhân viên tài chính không nhớ chuyện gì đã xảy ra, đến khi thức dậy thì trên người không mảnh vải che thân.

H. đang rất bức xúc trước quyết định không khởi tố vụ án của Công an thị xã Ngã Năm

Ngày 13-8, chị Trần T.H. (28 tuổi; ngụ Hậu Giang), hiện đang làm việc tại một công ty tài chính ở TP Cần Thơ, đã có đơn phản ánh đến Báo Người Lao Động về việc chị bị xâm hại nhưng công an không khởi tố vụ án.

Theo trình bày của chị H., vào trưa 28-2, chị đến Công ty TNHH MTV O. tại thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) gặp giám đốc công ty này là ông Nguyễn N.A. liên quan đến hợp đồng cho vay.

Khi đến nơi, ông A. có khách nên 2 người chưa trao đổi được công việc. Khoảng 14h cùng ngày, ông A. mời chị H. xuống phòng ăn cùng với 3 người khách Trung Quốc. Khi ăn cơm có uống rượu vang. "Ngồi một lúc, tôi có điện thoại của khách hàng nên bước ra ngoài. Lúc quay lại, tôi thấy ly rượu nhiều hơn", chị H. nói. H. được mời uống tiếp ly rượu đó và sau đó hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Khoảng 19h cùng ngày, H. thức dậy thấy đang nằm trên giường trong trạng thái lơ mơ. Lúc này, H. mới phát hiện trên người mình không còn mặc quần áo nên rất hoảng loạn. Chị vội tìm quần áo mặc vào và lao ra khỏi phòng. Sau đó, H. phát hiện mình bị xâm hại và cho rằng ông A. chuốc thuốc mê trong rượu để hiếp dâm trong trạng thái chị không biết gì. Chiều hôm sau, H. đến Công an thị xã Ngã Năm tố giác vụ việc. Khi ông A. làm việc với công an thì giám đốc này thừa nhận có giao cấu với H. nhưng việc giao cấu là do H. tự nguyện, không có sử dụng thuốc mê như H. tố giác.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 chai rượu vang sử dụng uống vào ngày 28-2, và đem trưng cầu giám định thì kết luận không tìm thấy thành phần thuốc an thần, gây mê có trong chai rượu. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng, việc H. tố cáo ông A. là không có cơ sở pháp lý. Do đó, Công an thị xã Ngã Năm ra quyết định không khởi tố vụ án. Không đồng ý, chị H. đã có đơn khiếu nại quyết định này.

"Quá trình lấy lời khai, đối chất thì ông A. cũng thừa nhận có sự việc xâm hại tình dục đối với tôi tại phòng tầng trên của nhà ăn. Tôi đến gặp ông A. là làm việc theo kế hoạch của công ty với khách hàng, chứ không vì lý do gì mà tự nguyện đến trụ sở công ty dâng hiến đời con gái của mình cho ông A.", chị H. trình bày.

Theo văn bản ngày 31-7, Thượng tá Trần Thanh Phú, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm ký quyết định giải quyết khiếu nại của chị H., cho rằng: Căn cứ vào khoản 2, Điều 157 Bộ Luật Hình sự, Công an thị xã Ngã Năm ra quyết định không khởi tố vụ án đối với hành vị của ông A. do chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp dâm" là có căn cứ. Việc Trần T.H khiếu nại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm cố ý không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là không có căn cứ. Do đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ngã Năm quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của chị H. và giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án.

Theo luật sư Trần Vũ Thanh Toàn (Đoàn luật sư TP Cần Thơ), tội "Hiếp dâm" theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 thì chỉ cần "lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân" là đã đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra chỉ điều tra theo hướng giám định vỏ chai rượu (không cho giám định ly rượu mà nạn nhân đã dùng trong buổi tiệc) để xem có thuốc mê hay không? Trong khi việc dùng thuốc mê hoặc chuốc rượu say mới giao cấu được chị H. ở đây được xem là "thủ đoạn khác". Luật sư Toàn cho rằng, cơ quan điều tra ban hành quyết định không khởi tố ông A. hành vi giao cấu là chưa vững chắc (do ông A. thừa nhận có giao cấu với nạn nhân), có dấu hiệu không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.