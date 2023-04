Tuyên án vụ "trường gà" khủng ở TP HCM, toà kiến nghị tiếp tục điều tra cán bộ công an có liên quan

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 17-4, TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm 46 bị cáo trong vụ trường gà "khủng" tồn tại nhiều năm ở quận 6, bị bắt quả tang ngày 26-9-2020.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò; SN 1978, quê TP HCM) phạm tội "Tổ chức đánh bạc" với vai trò cầm đầu tổ chức, quản lý, phân công nhiệm vụ cho các đồng phạm.Theo HĐXX, bị cáo Thành đã thu lợi bất chính 1,3 tỉ đồng.

Để thực hiện "trường gà", Thành vay của Phàng A Sám (SN 1969, quê TP HCM) 800 triệu đồng để duy trì sòng bạc và vay của Trần Văn Nghĩa (SN 1993, quê TP HCM) 500 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Số tiền thu lợi bất chính Thành trả nợ cho Sám 800 triệu đồng, trả nợ cho Nghĩa 300 triệu đồng; Thành lấy tiền xâu trả công cho các bị cáo phụ giúp và tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Phàng A Sám biết rõ Thành vay tiền để tổ chức và duy trì hoạt động của sòng bạc nhưng vẫn đồng ý. Sám đã kêu bị cáo Trương Văn Kem đến sòng bạc để giám sát và thu tiền nợ; cho con bạc vay tiền nhằm mục đích duy trì hoạt động của sòng bạc.

Bị cáo Nghĩa là người được Nguyễn Tấn Lâm (tên thường gọi là Tuột hoặc Tụt; đã bỏ trốn) nhờ đến giám sát sòng bạc, nhưng Nghĩa không trực tiếp đến mà nhờ Hồ Kỳ Anh (SN 2000, quê TP HCM) đến giám sát, thu tiền.

Theo đó, Thành trả cho Lâm 120 triệu đồng/tuần và 30% tiền xâu thu được (trong đó, Nghĩa lấy 10%). Đến thời điểm bị bắt, Thành đã đưa cho Lâm 1,8 tỉ đồng và 50 triệu đồng tiền lợi nhuận.

Đối với số tiền này, HĐXX tuyên Nghĩa phải nộp lại toàn bộ. Nếu sau này bắt được Lâm, giữa Lâm và Nghĩa có tranh chấp thì sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc", HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thành 9 năm tù, phạt bổ sung 80 triệu đồng; Phàng A Sám 7 năm tù, phạt bổ sung 60 triệu đồng; Trần Văn Nghĩa 7 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng. 22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 7 tháng tù đến 6 năm tù, phạt bổ sung từ 20 - 30 triệu đồng.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Đánh bạc", HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung các bị cáo 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên xét xử, Nguyễn Minh Thành khai được một số cán bộ công an (hiện công tác tại Cục CSHS Bộ Công an, Phòng CSHS Công an TP HCM, Đội CSHS Công an quận 6, Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6) tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra, báo cáo về hoạt động của "trường gà" thông qua quan hệ tiền, quà.

HĐXX nhận định quá trình trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án trước đó, cơ quan điều tra chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ liên quan nên tiếp tục xác minh làm rõ lời khai này, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau. Theo đó, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra, VKSND TP HCM tiếp tục xác minh theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/tuyen-an-vu-truong-ga-khung-o-tp-hcm-toa-kien-nghi-tiep-tuc-dieu-tra-can-bo-cong-an-co-lien-quan-20230417174830573.htm