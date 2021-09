Tùng “Inox” bị bắt vì tụ tập chém lộn

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 18:46 PM (GMT+7)

Sau khi tụ tập chém lộn với một băng nhóm khác, Tùng "Inox" đã bỏ trốn do sợ bị bắt giữ.

Tùng "Inox" tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 23/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Anh Tùng (Tùng "Inox", SN 1995, trú ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - là đối tượng có lệnh truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an tỉnh An Giang, vào ngày 5/12/2020, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí chém lộn, đánh nhau giữa 2 nhóm người có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Trong lúc 2 bên xô xát đánh nhau thì Đặng Anh Tùng có tham gia hỗn chiến trong nhóm người trên.

Vụ việc được lực lượng Công an huyện Thoại Sơn phát hiện, đồng thời xác minh và điều tra các đối tượng có liên quan. Lúc này, sợ bị Công an bắt giữ nên Đặng Anh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 8/3, Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã Đặng Anh Tùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tùng đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã của cơ quan công an.

Khoảng 17h ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Đặng Anh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện đối tượng Đặng Anh Tùng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/tung-inox-bi-bat-vi-tu-tap-chem-lon-50202123918472566.htm