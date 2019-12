Tú ông 9X nuôi nữ nhân viên chiều khách làng chơi từ "A đến Z"

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

“Tú ông” Đặng Văn Nhật thời điểm làm việc với tổ công tác.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Nhật (SN 1990, trú xã Quảng Ngân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, khoảng 13h ngày 18/12, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hiệp Hòa kiểm tra quán cà phê - thư giãn 6868 ở thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa do Đặng Văn Nhật làm chủ, phát hiện, bắt quả tang T. (SN 1983, trú xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) và N. (SN 1986, trú xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đang có hành vi mua bán dâm với 2 khách nam.

Qua điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa xác định, khoảng tháng 9/2019, Nhật thuê nhà ở thôn Bảo An để mở quán cà phê – thư giãn và nuôi nhân viên tại đây.

Khi khách có nhu cầu, Nhật thu 150 nghìn đồng/1 lượt thư giãn và 300 nghìn đồng/1 lượt mua dâm. Sau đó Nhật sẽ điều nhân viên vào phòng phục vụ. Số tiền thu lợi từ việc vi phạm pháp luật được Nhật ăn chia với các nhân viên của mình theo tỉ lệ 50/50.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/tu-ong-9x-nuoi-nu-nhan-vien-chieu-khach-lang-choi-tu-a-den-z-1043117.html