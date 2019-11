Sập bẫy đại gia rởm, cô gái trẻ bị đánh "thân tàn ma dại" sau khi bán dâm

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Cô gái trẻ đã mắc lừa vẻ ngoài hào hoa của một đối tượng mạo danh là doanh nhân thành đạt.

Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

Chân dung người đàn ông tàn nhẫn.

Mắc lừa "doanh nhân giàu có" giả tạo

IIko Tonev (37 tuổi, người Bulgaria) đã lôi kéo một cô gái tên là Margarita (20 tuổi, sống ở Bulgaria) tới Hà Lan. Nhưng khi đến nơi, anh ta lấy hộ chiếu và ép Margarita làm gái "bán hoa".

Tuy nhiên, lúc cô gái trẻ cố gắng trốn thoát, Tonev đã đánh đập rất tàn bạo dẫn đến những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Thậm chí, khi cô rơi vào tình trạng nguy kịch, người đàn ông độc ác không một chút thương xót, gần như bỏ mặc.

Một tổ chức từ thiện đã công bố những bức ảnh gây sốc về Margarita sau khi bị Tonev đánh "thừa sống thiếu chết". Mục đích của việc làm này để cho thấy số phận đáng thương của những nạn nhân như Margarita. Nạn nhân bị chấn thương ở đầu, có vết sẹo lớn ở bụng. Môi, mũi, mắt của cô bị thương rất nghiêm trọng.

Theo Nobert Ceipek - người giúp đỡ nạn nhân của những kẻ buôn người cho hay, cô gái trẻ 20 tuổi quen Tonev. Anh ta nói lời yêu và đưa cô đến Hà Lan. Khi đến Hà Lan, cô bị đánh đập và ép buộc làm gái mại dâm trong 8 tháng.

Thậm chí, khi quen Tonev, cô gái 20 tuổi thực sự bị xiêu lòng và tin rằng đó là người đàn ông trong mơ của cuộc đời. Nạn nhân còn bị "qua mặt" vì Tonev giả danh là một doanh nhân thành đạt, giàu có.

Đánh đâp tàn nhẫn

Cô gái bị nhiều vết thương trên cơ thể

Margarita cùng một cô gái Bulgaria khác cố gắng trốn thoát nhưng không may bị Tonev tóm được. Nhưng vì người kia trốn thoát được, nên Tonev tức giận và đánh đập Margarita tàn nhẫn khiến cô suýt chết. Sau vụ tấn công đáng sợ của Tonev, Margarita bị ném ra khỏi ô tô trước cửa bệnh viện.

Cảnh sát đã tới một khách sạn sang trọng ở thành phố ven biển Burgas để truy tìm Tonev. Đây là nơi Tonev lẩn trốn sau khi đánh đập nạn nhân. Tuy nhiên, lúc biết cảnh sát đến, Tonev cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy từ cửa sổ tầng 2 và bị thương ở lưng.

Thậm chí anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên khi "sa lưới" và còn ngạc nhiên hơn khi biết nạn nhân 20 tuổi bị đánh đến mức đó mà vẫn còn sống. Trước khi bị bắt, Tonev khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. Anh ta đăng ảnh tiền, ăn chơi, du lịch nhưng không ai ngờ đó là tiền từ việc ép các cô gái bán dâm.

Nạn nhân Margarita sau khi thoát khỏi những ngày đau khổ đã được điều trị tại bệnh viện. Sau 5 tuần, cô xuất viện do không có bảo hiểm y tế. Cô được tạm lánh tại một địa điểm an toàn nhờ sự giúp đỡ của Norbert Ceipek. Người này thực hiện quá trình gây quỹ để có thể đủ chi phí giúp cô gái chữa trị khỏi các vấn đề về sức khỏe do ảnh hưởng từ lần bị Tonev đánh không thương tiếc. Theo Ceipek, Margarita cần phẫu thuật ở mặt và miệng, ghép da và các phẫu thuật khác.

