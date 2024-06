Từ chiếc xe taxi, truy tìm ra vụ án cô gái bị sát hại, giấu xác trong vali ở Vũng Tàu

Tóm tắt nội dung vụ án Sáng 23-5, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến vụ án cô gái bị sát hại giấu xác trong vali bỏ trên khu vực Núi Nhỏ (phường 2, Vũng Tàu). Đó là Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP Bà Rịa). Trước đó, chiều 22-5, PC02 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được thông tin của Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM về việc phối hợp xác minh về trường hợp mất tích của một cô gái 21 tuổi người địa phương từ hôm 18-5. PC02 Công an an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng phối hợp, xác minh và nghi vấn cô gái bị sát hại tại Vũng Tàu. Công an nhanh chóng bắt Long. Người này khai quen nạn nhân qua mạng xã hội. Ngày 18-5, Long cùng bạn là Huy đi xe taxi chờ đón cô gái qua để đưa đi chơi tại Vũng Tàu. Đến rạng sáng 19-5, Long và cô gái về nghỉ tại một khách sạn ở phường 2. Lúc này, Long phát hiện nạn nhân mang theo một số tài sản có giá trị nên nảy sinh ý định giết hại để chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc cô gái sơ hở, Long siết cổ nạn nhân đến tử vong. Gây án xong, Long gọi cho Huy báo tin và cùng bàn nhau cách phi tang thi thể nạn nhân. Chờ đến gần trưa ngày 19-5, Long đi mua một chiếc vali kéo to màu đen mang về khách sạn. Lúc này, Huy cũng tới đây, cả hai cùng để thi thể cô gái vào trong vali và chở đi phi tang. Cả hai lên khu vực Núi Nhỏ gần đó, tìm khu vực vắng để vứt vali. Số tài sản của cô gái, cả hai mang bán chia nhau, riêng điện thoại của nạn nhân Huy giữ lại… Công an cũng đã nhanh chóng bắt giữ Huy, thu giữ điện thoại của nạn nhân. Trong sáng 23-5, công an cũng đã tìm thấy vali thi thể của cô gái xấu số mà 2 đối tượng đã vứt bỏ trên Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu.