Từ 1 cái tát trong cuộc nhậu, 1 người mất mạng, 1 người bị thương

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 12:18 PM (GMT+7)

Điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân dẫn tới án mạng chỉ xuất phát từ... 1 cái tát.

Hoàng Văn Dinh (áo xanh) và Nông Văn Hiếu tại trụ sở công an.

Ngày 4/9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp với Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện này.

Theo cơ quan công an, khoảng 22h30 đêm 2/9, tại tuyến đường liên thôn, thuộc địa phận thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả làm 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm 4 đối tượng gồm Hoàng Văn Thắng (SN 1991), Chu Văn Chiến (SN 1995), Hoàng Ngọc Quý (SN 2002, cùng trú tại thôn 1, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) và Lý Xuân Trường (SN 1997, trú tại thôn Hồng Thái, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã dùng hung khí đánh nhau với nhóm gồm 3 đối tượng Hoàng Văn Dinh (SN 1996); Nông Văn Hiếu (SN 1998) và Hoàng Văn Khánh (SN 1989, cùng trú tại thôn Giàng, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Hậu quả Hoàng Văn Thắng bị đâm nhiều nhát vào ngực và cổ dẫn đến tử vong tại chỗ, còn Lý Xuân Trường bị đâm vào đùi gây thương tích.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nhóm của Nông Văn Hiếu trên đường đi chơi gặp người bị tai nạn ngã xe đã giúp đưa vào lán gần đó. Tại lán, nhóm của Hiếu đã gặp nhóm của Hoàng Văn Thắng đang uống rượu. Lúc này, nhóm của Thắng đã mời nhóm của Hiếu ở lại uống rượu để giao lưu và cảm ơn việc nhóm của Hiếu giúp người tai nạn ngã xe.

Tuy nhiên, quá trình nói chuyện, hai nhóm đã nảy sinh mâu thuẫn và xô xát, Lý Xuân Trường đã tát vào mặt Nông Văn Hiếu sau đó hai bên đuổi đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Hoàng Văn Dinh đã dùng dao bầu đâm Hoàng Văn Thắng tử vong và làm Lý Xuân Trường bị thương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

