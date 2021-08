Hỗn chiến ở quán nhậu, nhân viên quán karaoke đâm 1 người mất mạng

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 12:06 PM (GMT+7)

Khi hai nhóm thanh niên vào một quán ăn đêm thì đụng mặt. Trong lúc ăn, hai nhóm lời qua tiếng lại rồi xông tới đánh nhau.

Ảnh minh hoạ: Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trong đêm.

Ngày 31/8, một lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến trong đêm khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, có hai nhóm thanh niên khoảng 14 người đi đến quán ăn đêm tại tổ dân phố số 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Trong lúc ăn, hai nhóm lời qua tiếng lại rồi bất ngờ xông tới đánh nhau, hỗn chiến náo loạn quán ăn.

Quá trình hỗn chiến, Nguyễn Văn Thức (SN 1995, hộ khẩu tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tạm trú tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên) đã cầm dao đâm vào bụng, tay N.V.C (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên) khiến C. tử vong do mất máu.

Theo vị này, nạn nhân C. thường đi làm ăn xa nhà, mới trở về địa phương trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Anh C. đã lập gia đình, có 1 con nhỏ và vợ anh C. đang mang bầu, sắp sinh.

Về phần đối tượng Nguyễn Văn Thức đang tạm trú ở địa phương, là nhân viên làm thuê của một quán karaoke trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

