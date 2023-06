Truy tố "Tâm Bóng" và 21 bị can lừa đảo đánh tráo giấy đất khắp các tỉnh ĐBSCL

Ngày 8-6, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND TP Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố bị can Lưu Hoàng Hải (tên gọi khác Tâm Bóng; 51 tuổi), Vũ Thị Lan (49 tuổi), Nguyễn Ánh Kiệt (58 tuổi; cùng ngụ TP HCM), Trần Minh Trung (35 tuổi; ngụ Bình Dương) cùng 18 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến đầu năm 2021, Hải, Lan, Kiệt, Trung và đồng phạm bàn bạc lên mạng tìm kiếm lấy thông tin người cần bán nhà, đất có giá trị cao. Lan và Trung chi tiền cho Kiệt thuê người tên Nam làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), giả giấy tờ nhân thân của những người có liên quan rồi sử dụng các tài liệu giả này vào việc ký hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nhóm của Hải đã thuê nhiều đối tượng đóng vai người mua đất để tiếp cận chủ đất, trao đổi thông tin và tráo giấy CNQSDĐ giả lấy giấy CNQSDĐ thật. Đồng thời cũng thuê một nhóm khác sử dụng tài liệu giả để "hoá thân" thành chủ đất ký hợp đồng ủy quyền hoặc hợp đồng chuyển nhượng và đóng giả người mua bán đất để ký hợp đồng.

Sau khi có được giấy CNQSDĐ thật của các bị hại, băng nhóm này chỉnh lý sang tên hoặc ký hợp đồng ủy quyền rồi dùng nhiều thủ đoạn gian dối thế chấp, mua bán nhằm chiếm đoạt. Tổng cộng, các bị can đã gây ra 5 vụ tráo giấy CNQSDĐ, chiếm đoạt khoảng 19 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hải cùng đồng phạm còn thực hiện 8 vụ khác với hành vi và thủ đoạn như trên tại các tỉnh ĐBSCL như: Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã có thông báo và phối hợp với công an các địa phương này để tiếp tục điều tra.

