Truy tố nhóm giang hồ vây xe chở công an

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 13:05 PM (GMT+7)

Ngày 2-3, VKSND TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố các bị can gồm Ngô Đình Giang (biệt danh Giang 36), Mai Văn Căn, Nguyễn Duy Ký tự Tuấn Nhóc, Nguyễn Tấn Lương và Bùi Văn Thái (tự Thái đen) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 45 phút chiều 12-6-2019, tại quán Lâm Viên trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát sau khi đi vệ sinh giữa nhóm ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng 8 người khác với nhóm của Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) và những người đi cùng gồm trung tá Đinh Tú Anh; trung tá Nguyễn Quang Trường và đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.Biên Hòa.

Sau đó, anh Hiền và anh Tú sang gặp Lương xin lỗi nhưng khi nhóm anh Hiền vào phòng nhóm Lương đang ngồi thì hai bên lời qua tiếng lại rồi sử dụng chén, đĩa, ghế trong phòng đánh, ném nhau. Hậu quả, anh Hải bị thương tích ở vùng trán với tỷ lệ thương tích là 7%. Lúc này Lương điện thoại cho Ngô Đình Giang và Nguyễn Hoàng Đỗ Đạt đến hỗ trợ.

Giang 36 chỉ đạo đàn em ở nơi xảy ra vụ việc.

Khi nhóm anh Hiền, Tú lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang đuổi theo chặn xe lại. Ngay sau đó Giang 36 huy động thêm một số đối tượng xăm trổ đuổi theo vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe chở Hiền, Tú.

Nhóm của Hiền khóa cửa, ngồi trên xe và gọi điện báo Công an TP.Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai đến để giải quyết. Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa đã huy động lực lượng ra hiện trường, nhưng gần 2 giờ sau mới xử lý được vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Giang 36 đã huy động thêm nhiều đối tượng khác đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự cộng cộng trên đường Đặng Văn Trơn nhiều giờ liền.

Nguyễn Tấn Lương cùng một số đối tượng lúc xảy ra vụ việc.

Ngoài truy tố các bị can trên, hiện, Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, xác minh đồng thời truy nã, truy bắt các đối tượng liên quan và xử lý sau.

