Truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ hài cốt người dưới chân cầu cạn

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 15:37 PM (GMT+7)

Khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy trong túi áo khoác của nạn nhân một ví da có 230.000 đồng.

Vật dụng được tìm thấy tại nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ bộ hài cốt người được phát hiện dưới chân cầu cạn, ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Theo đó, khoảng 16h ngày 11/3, người dân xóm Đồng Tiến, xã Yên Lạc tá hoả phát hiện một số hài cốt là xương người tại chân cầu cạn số 4 nên đã báo tin đến cơ quan công an và chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Yên Lạc đã phong toả hiện trường và báo cáo Công an huyện Phú Lương để xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác không còn lành lặn.

Sau khi khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định người tử vong là nam giới, khoảng trên 30 tuổi, tóc ngắn màu hung đỏ, cao khoảng 1,6m. Kết quả giám định cho thấy người này tử vong khoảng một năm trước.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện áo khoác màu nâu xám có mũ, bên trong mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc vàng - đen, quần dài màu đen, đi dép nhựa tổ ong màu xanh... Trong túi áo khoác, cơ quan chức năng tìm thấy một ví da có 230.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Phú Lương đề nghị người dân khi biết ai có đặc điểm nhận dạng trên, liên hệ với cơ quan chức năng qua số điện thoại: 0208.3874.405 hoặc 0979.256.265 gặp điều tra viên Nguyễn Hà Phương.

