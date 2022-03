Thái Nguyên: Phát hiện xương người dưới chân cầu cạn

Người dân đã tá hoả phát hiện một số hài cốt tại khu vực dưới chân cây cầu cạn.

Hiện trường nơi phát hiện hài cốt người.

Ngày 12/3, một lãnh đạo UBND xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một số hài cốt của con người.

Theo đó, khoảng 16h ngày 11/3, người dân xóm Đồng Tiến, xã Yên Lạc tá hoả phát hiện một số hài cốt là xương người tại chân cầu cạn số 4 nên đã báo tin đến cơ quan công an và chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Yên Lạc đã phong toả hiện trường và báo cáo Công an huyện Phú Lương để xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy một xương hộp sọ và nhiều mảnh xương khác.

“Thời gian qua, trên địa bàn xã không có người mất tích. Cơ quan công an đang rà soát người mất tích quanh khu vực để làm rõ danh tính người tử vong”, vị lãnh đạo này thông tin.

