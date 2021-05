Truy tìm người tung clip nóng của nữ diễn viên lên mạng

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 08:25 AM (GMT+7)

Trong quá trình điều tra vụ nữ diễn viên V.T.A.T. (SN 1998, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị lộ clip riêng tư, cảnh sát sẽ tập trung làm rõ động cơ, mục đích việc tung clip "nóng" của nữ diễn viên lên mạng.

Ngày 30-5, một lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp Công an TP truy tìm người phát tán clip riêng tư của nữ diễn viên V.T.A.T. (SN 1998, trú tại phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Trong quá trình điều tra, cảnh sát sẽ tập trung làm rõ động cơ, mục đích việc tung clip "nóng" của nữ diễn viên T. lên mạng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tối 25-5, A.T. cùng nhóm bạn vui chơi ở căn hộ nơi T. sống tại phường này. Khi người dân khu vực phản ánh về việc nhiều người tụ tập gây ồn ào, công an sở tại đã đến ghi nhận. Tại căn hộ trên, cảnh sát nghi nhóm của T. sử dụng "bóng cười" nên đưa những người liên quan về trụ sở để kiểm tra hành chính.

Ngày 27-5, cộng đồng mạng xôn xao lan truyền đoạn clip "nóng" của một đôi nam nữ. Sau đó, từ những hình ảnh trong đoạn clip, nhân vật nữ được cư dân mạng cho rằng là diễn viên V.T.A.T., từng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám "Về nhà đi con".

Trả lời báo chí, anh T. cho biết, anh và bạn gái anh là chị V.T.A.T. là 2 nhân vật trong clip riêng tư. Theo anh T., tối 25-5, chị A.T. cùng nhóm bạn khoảng 6 người có ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Trong quá trình ăn uống có nói to, gây ồn ào, Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra. "Đang mùa Covid-19 mà tụ tập nên Công an phường Trung Hòa đã đưa nhóm bạn gái tôi về trụ sở làm việc. Hôm đó, không có tôi ở đó, nhóm của bạn gái tôi toàn người trẻ, công an phường kiểm tra hành chính, thu hết điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu điện thoại" - anh T. nói và cho biết công an giữ cả nhóm đến 17 giờ hôm sau mới cho về.

Anh T. cũng thừa nhận mình và bạn gái A.T. có thực hiện quay đoạn video ngắn về chuyện riêng tư của 2 người bằng điện thoại của chị V.T.A.T..

Trước thông tin cho rằng T. bị lộ clip sau khi công an phường giữ điện thoại, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết trước hết cần phải truy ra nguồn clip bị phát tán từ đâu để có căn cứ xử lý. Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng sẽ công khai, không bao che.

