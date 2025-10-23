Bắt giam chồng của 'đức vua' tà đạo 'Thiên triều Nam quốc'

Chiều 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Tự Tín để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Đây là động thái mới nhất của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng sau ba tháng Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến tà đạo “Thiên triều Nam quốc”.

Khám xét căn nhà của các bị can vào năm 2024.

Như PLO đã đưa, từ ngày 4-12-2023 đến 15-4-2024, cho rằng chị TTBD (33 tuổi) bị nhiễm tà ma nên Nguyễn Thị Hoài Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị chồng chị D) thuê người canh giữ nhằm mục đích không cho chị D ra khỏi nhà ở đường Nguyễn Phúc Nguyên (Phan Thiết) để trừ tà ma.

Diễm và Lan khóa cửa và cổng nhà không cho chị D tiếp xúc với người khác, thuê Nguyễn Hồng Tâm cùng con rể Trần Hữu Tình thay phiên nhau canh giữ không cho chị D ra ngoài hoặc tiếp xúc với ai.Tâm được trả công 2 triệu đồng, Tình được trả công 4,9 triệu đồng.

Đến ngày 18-4-2024, lợi dụng sơ hở, chị D trốn thoát và đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Ngoài bị giữ trái pháp luật, nạn nhân D còn bị hành hung với thương tích trầm trọng.

Ngày 1-5-2024, Tâm và Tình đã tự nguyện đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc giúp sức cho Lan, Diễm trong việc giữ chị D trái pháp luật và nộp số tiền đã được trả công canh giữ.

Ngày 9-6-2024, Công an TP Phan Thiết đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm về tội giữ người trái pháp luật.

Cơ quan điều tra đã khám xét căn nhà nơi giam giữ chị D, thu giữ nhiều dao, kiếm, thanh đao; dây thừng; 21 hình nhân bằng giấy dán hình bát quái; búa tạ; 8 con dấu trong đó có 2 con dấu có dòng chữ "Cửu thiên huyền nữ"…

Khám xét căn nhà ở Bàu Me, xã Thiện Nghiệp, Phan Thiết, công an thu giữ hai chiếc chảo bằng kim loại đường kính 46 cm, cao 12 cm mà gia đình này dùng để đốt hình nhân, trừ tà; 26 mũi tên bằng gỗ, ba thùng tài liệu các loại…

Cơ quan CSĐT khám xét, thu giữ rất nhiều dụng cụ để phục vụ cúng bái.

Quá trình điều tra, ngoài việc bị giữ trái pháp luật, chị D khai từ khoảng tháng 3-2024 đến ngày 15-4-2024, chị D còn bị Nguyễn Tự Tín chồng cũ và 3 người chị chồng, trong đó có Lan và Diễm dùng tay chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục của chị D để giải trừ tà ma.

Kết quả giám định thương tích, chị D bị gãy kín xương chính mũi, gãy kín cung trước xương sườn số VII, VIII, chấn thương nhiều nơi… với tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận, HĐXX xét thấy ngoài hành vi giữ người trái pháp luật đã bị VKSND truy tố tại cáo trạng, một số bị cáo còn có hành vi có dấu hiệu phạm tội khác cần được làm rõ.

Cụ thể, làm rõ hành vi của bà TTMN được xem là “đức vua” của tà đạo “Thiên triều Nam quốc” và ông Nguyễn Tự Tín (chồng cũ bị hại) và một người chị khác của ông Tín có dấu hiệu đồng phạm giữ người trái pháp luật.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm tại phiên tòa.

Ngoài ra, hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm còn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Tự Tín và “đức vua” của “Thiên triều Nam quốc” có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án cố ý gây thương tích.

Tòa cũng yêu cầu xác định lại mốc thời gian tham gia giữ người trái pháp luật của từng bị cáo trong vụ án; xác định rõ người chủ mưu, cầm đầu; người giúp sức là ai; xác định lại các cháu bé con của bị hại có bị bạo hành, xâm hại trong thời gian người mẹ bị giữ trái pháp luật hay không và điều tra việc các bị cáo tố bà D xâm hại gia đình chồng là có hay không...

Với việc khởi tố, bắt giam Nguyễn Tự Tín, nhân vật được xem là chồng của “đức vua” tà đạo “Thiên triều Nam quốc” là động thái mới nhất, kiên quyết của Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc triệt xóa tà đạo này.