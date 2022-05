Mang xe của gia đình đi cầm cố, con trai bị bố tố giác tới công an

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 22:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau nhiều lần bị C mang tài sản của gia đình đi cầm cố, ông L đã tới cơ quan công an trình báo.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với D.V.C (SN 1996, trú thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 7/4, Công an thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông D.V.L (SN 1968, bố C). Ông L tố giác con trai là C đã có hành vi trộm cắp tài sản của ông là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RS biển kiểm soát 88K7- 5174 để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản, C đã lẩn trốn, không về nhà. Đến ngày 28/4, sau một thời gian lẩn trốn, C quay về nhà thì bị cơ quan công an bắt lại.

Theo trình báo của ông Lan, trước đó, C cũng đã nhiều lần mang tài sản của gia đình đi cầm cố.

Nguồn: http://danviet.vn/mang-xe-cua-gia-dinh-di-cam-co-con-trai-bi-bo-to-giac-toi-cong-an-502022552216...Nguồn: http://danviet.vn/mang-xe-cua-gia-dinh-di-cam-co-con-trai-bi-bo-to-giac-toi-cong-an-50202255221619027.htm