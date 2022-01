Truy tìm bảo vệ ngân hàng biến mất cùng súng bắn đạn cay, đạn nổ

Bảo vệ ngân hàng biến mất cùng cùng công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cay, đạn cao su, đạn nổ.

Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã ra thông báo truy tìm Huỳnh Thanh Tùng (34 tuổi, thường trú Bình Dương) nhân viên bảo vệ tại ngân hàng BIDV, chi nhánh huyện Nhà Bè để xác minh, điều tra về hành vi chiếm đoạt công cụ hỗ trợ.

Theo Công an huyện Nhà Bè, Tùng là nhân viên bảo vệ của một công ty bảo vệ tại TP.HCM, khoảng vài tháng trở lại đây Tùng được công ty giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại chi nhánh ngân hàng BIDV huyện Nhà Bè.

Đồng thời, thời điểm trên Tùng cũng được giao quyền sử dụng, bảo quản công cụ hỗ trợ là một khẩu súng bắn đạn cay, đạn cao su, đạn nổ có nhãn hiệu Record Cop và ba dùi cui điện có nhãn hiệu Titan GB8 để làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 11-2021 thì Tùng cùng toàn bộ công cụ hỗ trợ biến mất, công ty bảo vệ và ngân hàng không liên lạc được với Tùng nên đã trình báo Công an huyện Nhà Bè.

Trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc, công an không liên lạc và tìm thấy Tùng nên ra thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

“Để phục vụ công tác xác minh, điều tra xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình công tác, quản lý địa bàn của mình nếu phát hiện người và các công cụ hỗ trợ có đặc điểm như trên thì báo ngay cho Công an huyện Nhà Bè tại địa chỉ: 335 Nguyễn Bình, ấp 2, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. ĐT: 0283.7851.656 và DĐ: 0963230988 gặp đồng chí Hoàng Thái Sơn - Đội Điều tra tổng hợp” thông báo của Công an huyện Nhà Bè nêu.

